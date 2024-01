Avião se desintegra no ar e cai em Itapeva, Minas Gerais

Um avião caiu neste domingo (28) em Itapeva, cidade do interior de Minas Gerais (MG). Cinco pessoas morreram e duas estão desaparecidas, segundo informações do g1 no início da tarde de hoje. A ocorrência ainda está em andamento.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu por volta de 10h36, mas a aeronave se desintegrou no ar antes de cair. Uma criança está entre os desaparecidos.

Ao g1, moradores disseram que choveu forte na região durante a manhã.