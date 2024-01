Musicista Wanessa Dourado morre após sofrer acidente em São Paulo

Momento triste para a música brasileira. Wanessa Dourado, jovem musicista paulistana, morreu nesse sábado (27) após gravíssimo acidente de moto. Ela estava hospitalizada na Santa Casa de Ourinhos, em São Paulo, cidade onde nasceu.

Violinista, rabequeira e compositora, a artista era cofundadora do Quarteto Fios de Choro, grupo de música instrumental, e atuava na cena do choro e do forró paulistano desde 2017. À época, gravou o disco “Trama”, do Quarteto Fios de Choro, e, desde esse tempo, vinham compondo e desenvolvendo trabalho autoral.

Wanessa já havia se apresentado no programa “O Brasil Toca Choro”, da TV Cultura, e foi premiada em segundo lugar no 15º Prêmio Nabor Pires Camargo de Indaiatuba, no ano de 2018. As informações são do blog especializado em música, "Música (É Magia) para Todos".

Nas redes sociais, a Jasmim Manga Produções expressou lamento pela partida da instrumentista. Veja a nota:

A música brasileira perdeu hoje a violinista, rabequeira e compositora, Wanessa Dourado. Wanessa tinha recém lançado seu álbum "Em Volta da Fogueira”, disponível nas plataformas de streaming. Com uma carreira promissora pela frente, tragicamente interrompida, Wanessa deixa sua marca na música, além de ter somado de corpo e som ao crescente grupo de mulheres instrumentistas que abrem caminhos, buscam e demarcam cada vez mais seus espaços, com excelência técnica e artística, na cena musical brasileira. Lamentamos profundamente e desejamos que os corações dos amigos e familiares sejam confortados nesse momento de dor. Que seu som ecoe muito por aí…

Trajetória de sucesso

O talento de Dourado foi fartamente reconhecido em vida. Ela foi homenageada no livro e exposição “50 Chorões em Caneta Esferográfica”, pelo bandolinista Alex Mendes, e, em 2020, lecionou para cordas no FIMUCA, festival que reuniu muitos professores e alunos de cordas populares.

Desde essa época, criou o canal Violino Toca Choro, no qual ensinava um possível caminho para aprender o violino popular por meio do choro.

Apresentou o primeiro show autoral, “Passagem”, em 2021 no Sesc Instrumental em São Paulo. Nele, Wanessa fez menção à própria esteada trajetória no choro e no forró, trazendo ao palco a rabeca, o violino e a voz instrumental.