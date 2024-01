Menina de 12 anos encontrada morta em BH foi estuprada e asfixiada, diz polícia

A Polícia Civil divulgou o laudo da morte da menina de 12 anos, encontrada em uma rua de Belo Horizonte. Ana Luiza Gomes foi estuprada e asfixiada. A informação foi publicada pelo Uol.

Segundo o laudo, divulgado nesta sexta-feira (26), o suspeito de 25 anos, fez pressão no tórax da menina até que ela ficasse sem ar durante o estupro. Ela também sofreu uma convulsão por conta da asfixia.

Veja também

O suspeito negou ter abusado da menina durante o depoimento. No entanto, o material genético encontrado no corpo da vítima tem o mesmo DNA do homem. Os exames toxicológicos não detectaram drogas no corpo de Ana Luiza.

Entenda o caso

Ana Luiza foi encontrada morta em frente a uma casa no bairro Bela Vitória, em Belo Horizonte, no dia 16. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a garota entrou no imóvel acompanhada de um homem.

Poucas horas depois, ainda conforme as imagens, o suspeito, vestido com uma camisa diferente da que usava quando entrou, deixou o local carregando a menina no colo, aparentemente desacordada, e a abandonou na calçada.