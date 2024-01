Menina de 12 anos é encontrada morta em rua de Belo Horizonte; veja o que se sabe

Uma menina de 12 anos foi encontrada morta em frente a uma casa no bairro Bela Vitória, em Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (16). A família de Ana Luiza Gomes acredita que a vítima foi abusada sexualmente por um suspeito de 26 anos.

De acordo com o G1, câmeras de segurança flagraram o momento em que a garota entrou no imóvel acompanhada de um homem. Poucas horas depois, ainda conforme as imagens, o suspeito, vestido com uma camisa diferente da que usava quando entrou, deixou o local carregando a menina no colo, aparentemente desacordada, e a abandonou na calçada. Ele foi capturado e autuado por homicídio.

Em depoimento à Polícia, o suspeito alegou que a menina passou mal e sentiu falta de ar após usar drogas. Na casa dele, os investigadores encontraram ainda fracos de papelotes de substâncias que podem ser cocaína e um preservativo usado.

Um familiar da adolescente relatou ao G1 que peritos do Instituto Médico Legal (IML) constataram que a menina foi estuprada. "O Samu tentou reanimar ela várias vezes, mas constataram o óbito. Posteriormente, no IML, mostrou que ela passou por situação de abuso sexual. Foi um estupro seguido de morte", afirmou.

Investigação

O Samu chegou ao local por volta de 13h50 e, embora tenha tentado reanimar a vítima, o médico que atendeu à ocorrência relatou à Polícia Militar que a criança já apresentava rigidez, o que sugere que a morte deve ter ocorrido muito tempo antes da ligação para o serviço.

Peritos que foram ao local coletaram vestígios e informações para subsidiar as investigações, que seguem em andamento.