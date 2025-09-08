PF faz operação contra esquema de licenças ambientais fraudulentas na Terra Yanomami

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (8), uma operação para combater o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Batizada Ouro Preto, a operação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro.

Conforme o g1, a operação investiga esquema que facilitaria a emissão de licenças ambientais e o transporte ilegal do minério cassiterita, conhecido como "ouro negro" e extraído do território Yanomami.

A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 265 milhões em valores e a suspensão das atividades econômicas de empresas envolvidas no esquema.

Ainda segundo o g1, a investigação teve início após a apreensão de duas toneladas de cassiterita na capital de Roraima, Boa Vista.