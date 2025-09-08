Hytalo Santos pediu a TH Joias que acionasse traficante para ameaçar mulher após críticas nas redes

Presos na última quarta-feira (3) pela Polícia Federal (PF), o ex-deputado Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, e Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, mantinham amizade com o influenciador Hytalo Santos, preso em agosto por exploração sexual de menores e tráfico de pessoas.

Segundo reportagem do "Fantástico" exibida nesse domingo (7), o trio costumava frequentar bailes no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e trocava favores.

Em uma das conversas a qual a reportagem teve acesso, Hytalo pediu a TH que falasse com Índio para intimidar uma mulher que o criticou em uma rede social. Em outro momento, o influenciador falou diretamente com o traficante: "Menina que está falando besteira de você aí, sei quem é. É lá de Caxias, de onde sou cria. TH me pediu para falar com ela", disse Índio, em conversa com o influenciador. Em seguida, Hytalo manda a identificação da mulher, com nome completo e telefone, e o link do perfil do Instagram dela.

Em outra conversa, o traficante aciona um comparsa para ameaçar a vítima. "Vai agora na direção dessa mina. Eu estou mandando ela apagar tudo. Agora, agora, é para apagar tudo. Se eu surtar, já sabe como eu sou... Vai até ela e me liga", disse Índio.

Traficante era cotado a vereador

Segundo informação do jornal O Globo, Índio estava sendo cotado por TH Joias e o Comando Vermelho (CV) para ser candidato a vereador na Baixada Fluminense nas próximas eleições.

Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal, o ex-assessor de TH na Alerj, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, diz a Índio que conversou com o joalheiro e com o ex-subsecretário estadual de Defesa do Consumidor Alessandro Pitombeira Carracena, outro integrante do chamado Núcleo Político da facção, sobre a possibilidade de o traficante se candidatar em Caxias, seu reduto.

Gabriel Dias chegou a ser preso em 2015. Após sair da prisão, de acordo com o Ministério Público Federal, abrigou-se no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e se tornou homem de confiança de Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, chefe do Comando Vermelho na região.