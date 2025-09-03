Justiça ordena prisão de deputado estadual TH Joias no Rio de Janeiro por tráfico e venda de armas

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou cinco pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito — sendo um deles um deputado estadual. Segundo a TV Globo, o parlamentar foi identificado sendo Tiego Raimundo Dos Santos Silva, o TH Joias, do MDB.

Em ação penal proposta pelo procurador-geral Antonio José Campos Moreira, obteve, junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, estão sendo cumpridos nesta quarta-feira (3).

A denúncia desencadeou a "Operação Bandeirantes". A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro estão cumprindo os mandados em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia e Copacabana, no Rio de Janeiro.

Conforme a denúncia, os acusados mantinham vínculos estáveis com a facção criminosa Comando Vermelho, o CV, atuando nos Complexos da Maré e do Alemão e na comunidade de Parada de Lucas.

O grupo é acusado de intermediar a compra e venda de drogas, armas e equipamentos antidrones usados para dificultar operações policiais nos territórios ocupados pela organização, além de movimentar grandes somas em espécie para financiar as atividades da facção.

Denunciados são apontados como líder, 'professor' de drone e tesoureiro de facção

Um dos alvos da operação denunciado é apontado como uma das lideranças da facção, responsável pelo controle financeiro do grupo e pela autorização de pagamentos vultosos, incluindo a autorização para a compra dos antidrones usados para dificultar a atuação policial.

Um terceiro denunciado exercia a função de tesoureiro, encarregado de armazenar drogas, guardar valores milionários, efetuar pagamentos e intermediar negociações de armas e munições.

Já o quarto suspeito atuava como fornecedor de equipamentos especializados à facção, em especial os dispositivos antidrones. Ele também era responsável pelos testes em campo e ensinava outros membros da facção a operá-los. Conforme a Procuradoria-Geral de Justiça, o denunciado ainda ocupava o cargo de assessor parlamentar, indicado pelo deputado, como forma de encobrir as atividades ilícitas.

Ainda segundo a denúncia apresentada à Justiça, a quinta acusada havia sido nomeada para um cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e era elo entre o grupo criminoso e o Legislativo. A assessora contribuia para acobertar o papel desempenhado pelo tesoureiro, com quem é casada.

A investigação tramitou na Procuradoria-Geral de Justiça por envolver agente político com foro por prerrogativa de função.

Quem é TH Joias?

Legenda: TH Joias também é secretário executivo do MDB RJ e presidente Comissão de Defesa Civil

Antes de entrar na política, o deputado TH Joias, do MDB, ficou famoso ao ter peças de ouro e diamantes — desenhadas pela empresa dele — usadas por jogadores como Neymar, Vini Jr. e Adriano Imperador ou pela cantora Ludmilla.

Conforme o G1, a história do joalheiro começou no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, onde nasceu. Lá, TH herdou o ofício do pai.

Após as aulas, o menino ia para a loja da família em Madureira acompanhar o trabalho do pai como ourives e como administrador do local. Aos 19 anos, o caçula de cinco irmãos herdou o negócio e começou a vender joias.

Ao mesmo tempo, em que deslanchava nos negócios, TH apoiava projetos no interior das favelas e patrocinava festas como a do Dia das Crianças em Honório Gurgel. Além disso, usava recursos próprios para financiar atletas e músicos em favelas.

Na eleição de 2022, ele ganhou 15.105 votos. Ficou como suplente e conquistou a vaga na Alerj, em 2024 com o falecimento de Otoni de Paula pai.