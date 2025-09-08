Homem fica pendurado no carro de vítima durante tentativa de assalto, em Santa Catarina

Uma moradora de Joinville, em Santa Catarina, filmou o momento que um homem, ainda não identificado, se prendeu ao carro dela enquanto tentava assaltá-la. O caso aconteceu nesse domingo (7), e as imagens viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o homem agarrado à janela do veículo. Ele grita para que a mulher pare, mas ela continua acelerando. Por fim, o homem cai na estrada e ela vibra: "Sai, sai, homem".

Veja o vídeo:

Vítima dá detalhes sobre o crime

Ainda no domingo, a vítima, identificada como sendo a professora Leia Roecker, compartilhou no próprio perfil no Instagram mais detalhes do que aconteceu. Segundo ela, o momento ocorreu em uma estrada no município de Itajaí, enquanto dirigia com a família até um rodeio em Canelinha, na Grande Florianópolis.

"Esse homem veio na direção do carro pedindo para abrir o vidro. Como não abri, ele começou a bater. A fila andou e ele se pendurou no carro", disse. Ainda segundo ela, o suspeito tentou ameaçá-la novamente durante o percurso, mas recuou quando percebeu a presença de dois motociclistas.

"Eles [motociclistas] apareceram para ajudar a gente, para impedir que o homem quebrasse o vidro. Daí nisso, quando ele viu os motoqueiros [sic], ele saiu correndo e foi embora. Ele tentou realmente quebrar o vidro, roubar a gente, mas graças a Deus tá tudo certo", finalizou.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP-SC) para mais informações sobre o caso. Quando houver resposta, esta matéria será atualizada.

