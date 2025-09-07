Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

7 de setembro é marcado por atos da esquerda e da direita em todo o Brasil

Temáticas das manifestações foram em maioria ligadas à anistia e soberania nacional

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:39)
País
Atos de esquerda e de direita trouxeram temáticas como anistia, julgamento de Bolsonaro e tarifaço, entre outras pautas
Legenda: Atos de esquerda e de direita trouxeram temáticas como anistia, julgamento de Bolsonaro e tarifaço, entre outras pautas
Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

Todas as capitais brasileiras foram neste domingo (7), data da independência do Brasil, palco ao mesmo tempo de manifestações da esquerda e da direita

Apesar das discordâncias de posição, os atos partilharam as mesmas temáticas, incluindo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pauta da anistia, o tarifaço e a soberania nacional.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Desfile do 7 de Setembro em Brasília reforça discurso de soberania

teaser image
Ceará

Tradicional desfile de 7 de Setembro reúne público na Av. Beira-Mar, em Fortaleza; confira imagens

A maior parte dos atos de esquerda esteve ligada ao chamado Grito dos Excluídos, conjunto de manifestações populares realizadas próximo ao 7 de setembro com pautas ligadas aos direitos humanos.

Já entre os atos de direita, a unidade se deu a partir do movimento intitulado Reaja, Brasil, formado por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro.

Cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro receberam algumas das principais manifestações dos dois espectros políticos.

Manifestações pelo Brasil

Na capital federal, por exemplo, os atos de esquerda e direita ocorreram em espaços distantes e definidos previamente pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Ambos também foram realizados longe do desfile cívico oficial do 7 de setembro da capital federal, ocorrido na Esplanada dos Ministérios, onde o presidente Lula (PT) esteve presente.

Em São Paulo, os atos da direita foram realizados na avenida Paulista. Aliados de Bolsonaro como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o líder religioso Silas Malafaia fizeram discursos, bem como a ex-primeira-drama Michelle Bolsonaro (PL) .

Já a esquerda se reuniu no Centro de São Paulo, em ato mobilizado por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos. Ministros como Alexandre Padilha (PT) e Luiz Marinho (PT) acompanharam o ato, além dos deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Érika Hilton (PSOL).

No Rio de Janeiro, a direita se manifestou em Copacabana, onde discursaram o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador Cláudio Castro (PL). Um áudio de Michelle Bolsonaro foi reproduzido para o público.

O ato da esquerda na capital fluminense teve o Centro da Cidade como ponto de encontro. Movimentos sociais e sindicais convidaram à manifestação, que teve presença de parlamentares como Jandira Feghali (PCdoB), Benedita da Silva (PT) e Pastor Henrique Vieira (PSOL).

Atos em Fortaleza

Fortaleza também foi palco de atos neste domingo (7). No campo da esquerda, o Grito dos Excluídos foi realizado pela manhã na Praia do Futuro e defendeu pautas como o fim da escala 6x1. 

Estiveram presentes os vereadores Adriana Gerônimo (PSOL), Gabriel Biologia (PSOL) e Adriana Almeida (PT) e os deputados estaduais Larissa Gaspar (PT) e Leo Suricate (PSOL).

Na direita, a intitulada “Marcha da Família” passou a ocupar a Praça Portugal à tarde com demanda por anistia para investigados do 8 de janeiro.

Participaram do ato o deputado federal André Fernandes (PL), o senador Eduardo Girão (Novo), o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, a suplente de deputado federal Dra. Mayra Pinheiro (PL) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).

Assuntos Relacionados
Atos de esquerda e de direita trouxeram temáticas como anistia, julgamento de Bolsonaro e tarifaço, entre outras pautas
País

7 de setembro é marcado por atos da esquerda e da direita em todo o Brasil

Temáticas das manifestações foram em maioria ligadas à anistia e soberania nacional

Redação
Há 9 minutos
Veículo aparece invadindo a calçada, enquanto militares marcham ao fundo e um grupo de espectadores observa ao lado da rua. A cena é capturada em três momentos consecutivos.
País

Jipe causa atropelamento durante desfile de 7 de Setembro em Santa Catarina

Motorista perdeu controle do veículo e invadiu calçada, deixando duas pessoas feridas

Redação
07 de Setembro de 2025
Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança
País

Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança

Equipes do DF e do Governo Federal atuam em conjunto; Esplanada terá bloqueios e revista do público

Redação
06 de Setembro de 2025
Adrielly Ferreira Santa, jovem desaparecida e encontrada morta em São Bernardo do Campo
País

Jovem desaparecida após sair do trabalho em SP é encontrada morta caída em rua

Adrielly Ferreira Santana desapareceu após as 18h da quarta-feira (3), mas foi encontrada em São Bernardo do Campo

Redação
06 de Setembro de 2025
Homem detido suspeito de matar e esquartejar mulher e esconder partes do corpo em mala na rodoviária sendo preso por agente policial
País

Homem suspeito de esquartejar e esconder corpo de namorada em mala é preso no RS

Ricardo Jardim, de 66 anos, já havia sido condenado por ter assassinado a própria mãe e concretado o corpo dela em um armário

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem influenciadora Caroline Aristides, mão que se arrependeu do nome da filha e tentou, mas cartório recusou
País

Mãe se arrepende e tenta trocar nome da filha, mas cartório recusa: 'Extremamente humilhada'

O relato da influenciadora viralizou nas redes sociais. Estabelecimento alega que mudança é contra a legislação

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem mostra André Moura Muzell Faria, cinegrafista espancado e roubado no Riode Janeiro durante operação policial
País

Cinegrafista é espancado durante operação policial em comunidade do Rio de Janeiro

A vítima teve dentes quebrados, equipamento de trabalho destruído e itens pessoais roubados

Redação
05 de Setembro de 2025
Renê Júnior de mãos para o alto durante interrogatório na Polícia
País

Empresário que matou gari pediu orientações a ex-coronel da PM antes de ser preso e confessar crime

Renê Júnior deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil

Redação
05 de Setembro de 2025
Entrada do EMEIF Prof. João Lucildes Pereira com fachada moderna, cercada por árvores e flores, destacando o polo educacional em Osasco.
País

Mais de 30 alunos passam mal após escola passar por dedetização, em São Paulo

Segundo relato das famílias, as crianças apresentaram ardência nos olhos, na garganta e no nariz

Redação
05 de Setembro de 2025
Roberto Serenini, secretário de Saúde de MT, é preso por suspeita de tráfico de drogas em ônibus da secretaria
País

Secretário de Saúde de MT é preso por suspeita de tráfico de drogas em ônibus da Pasta

Veículo da secretaria, administrada por Roberto Serenini, levava pacientes transportava 52 kg de cocaína, segundo a Polícia Civil

Redação
04 de Setembro de 2025
mesa da policia civil com as drogas apreendidas na operação
País

Grupo criminoso suspeito de produzir e vender 'cogumelos mágicos' em larga escala é preso no DF

Esquema envolvia produção, venda online e envio da droga para vários estados do país

Redação
04 de Setembro de 2025
Dia de Santa Rosália confira oração completa
País

Dia de Santa Rosália: conheça a história e confira orações

Festa é celebrada em datas diferentes no Brasil e na Itália

Redação
04 de Setembro de 2025
Nick andou 12 km para se despedir do tutor
País

Cachorro anda 12 km para se despedir de tutor em velório em Minas Gerais

Nick, companheiro de Marola por dez anos, comoveu familiares ao aparecer sozinho no local da cerimônia

Redação
02 de Setembro de 2025
Retrato de um idoso sorridente com cabelo grisalho, usando suéter preto e camisa rosa claro, posando com a mão no rosto contra fundo preto.
País

Morre Mino Carta, jornalista e fundador da 'Carta Capital', aos 91 anos

Ele estava internado há duas semanas no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Paulo Roberto Maciel*
02 de Setembro de 2025
Thiago Brennand
País

Thiago Brennand é condenado a mais 8 anos de prisão em regime fechado por estupro

Em setembro do ano passado, Brennand respondia a pelo menos nove processos criminais

Redação e Agência Brasil
01 de Setembro de 2025
Karol Digital
País

Presa por explorar jogos ilegais, influenciadora Karol Digital movimentou R$ 217 milhões

Ela passou a ser investigada após denúncia do Ministério Público do Tocantins

Redação
01 de Setembro de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, o policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini sendo preso no Rio de Janeiro e, à direita, o mesmo agente quando foi filmado atirando em entregador. Fotos ilustram fala do agente que afirma que disparo foi acidental
País

Policial penal preso por atirar em entregador diz que disparo foi acidental

Agente foi preso temporariamente nesse domingo (31)

Redação
01 de Setembro de 2025
Feriados e datas comemorativas de setembro veja a lista
País

Feriados e datas comemorativas de setembro: veja a lista

O próximo mês terá apenas um feriado nacional, enquanto Juazeiro do Norte celebrará a festa da padroeira da cidade

Redação
01 de Setembro de 2025
imagem em close de copa de árvore ipê, com flores amarelas. imagem ilustra matéria com mensagens para o mês de setembro
País

Bem-vindo, setembro! Celebre o início do mês com 10 mensagens para compartilhar

Veja mensagens para desejar um bom mês para quem você ama

Redação
01 de Setembro de 2025
Policial penal sendo levado preso por policiais civis
País

Polícia prende policial penal que atirou em entregador de delivery no Rio de Janeiro

José Rodrigo da Silva Ferrarini também foi afastado de suas funções na Corporação

Redação
31 de Agosto de 2025