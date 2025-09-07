7 de setembro é marcado por atos da esquerda e da direita em todo o Brasil

Todas as capitais brasileiras foram neste domingo (7), data da independência do Brasil, palco ao mesmo tempo de manifestações da esquerda e da direita.

Apesar das discordâncias de posição, os atos partilharam as mesmas temáticas, incluindo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pauta da anistia, o tarifaço e a soberania nacional.

A maior parte dos atos de esquerda esteve ligada ao chamado Grito dos Excluídos, conjunto de manifestações populares realizadas próximo ao 7 de setembro com pautas ligadas aos direitos humanos.

Já entre os atos de direita, a unidade se deu a partir do movimento intitulado Reaja, Brasil, formado por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro.

Cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro receberam algumas das principais manifestações dos dois espectros políticos.

Manifestações pelo Brasil

Na capital federal, por exemplo, os atos de esquerda e direita ocorreram em espaços distantes e definidos previamente pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Ambos também foram realizados longe do desfile cívico oficial do 7 de setembro da capital federal, ocorrido na Esplanada dos Ministérios, onde o presidente Lula (PT) esteve presente.

Em São Paulo, os atos da direita foram realizados na avenida Paulista. Aliados de Bolsonaro como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o líder religioso Silas Malafaia fizeram discursos, bem como a ex-primeira-drama Michelle Bolsonaro (PL) .

Já a esquerda se reuniu no Centro de São Paulo, em ato mobilizado por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos. Ministros como Alexandre Padilha (PT) e Luiz Marinho (PT) acompanharam o ato, além dos deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Érika Hilton (PSOL).

No Rio de Janeiro, a direita se manifestou em Copacabana, onde discursaram o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador Cláudio Castro (PL). Um áudio de Michelle Bolsonaro foi reproduzido para o público.

O ato da esquerda na capital fluminense teve o Centro da Cidade como ponto de encontro. Movimentos sociais e sindicais convidaram à manifestação, que teve presença de parlamentares como Jandira Feghali (PCdoB), Benedita da Silva (PT) e Pastor Henrique Vieira (PSOL).

Atos em Fortaleza

Fortaleza também foi palco de atos neste domingo (7). No campo da esquerda, o Grito dos Excluídos foi realizado pela manhã na Praia do Futuro e defendeu pautas como o fim da escala 6x1.

Estiveram presentes os vereadores Adriana Gerônimo (PSOL), Gabriel Biologia (PSOL) e Adriana Almeida (PT) e os deputados estaduais Larissa Gaspar (PT) e Leo Suricate (PSOL).

Na direita, a intitulada “Marcha da Família” passou a ocupar a Praça Portugal à tarde com demanda por anistia para investigados do 8 de janeiro.

Participaram do ato o deputado federal André Fernandes (PL), o senador Eduardo Girão (Novo), o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, a suplente de deputado federal Dra. Mayra Pinheiro (PL) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).