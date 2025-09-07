Desfile do 7 de Setembro em Brasília reforça discurso de soberania

O desfile da Independência Nacional, realizado em Brasília neste domingo (7), na Esplanada dos Ministérios, teve como temática o "Brasil Soberano". O mesmo discurso tem sido adotado pelo Governo Federal após as chancelas econômicas aplicadas pelos Estados Unidos contra o País, sendo o slogan oficial do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde o fim de agosto.

Marcaram presença no espaço destinado para as autoridades, o presidente Lula e a esposa Rosângela da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e a mulher Lu Alckmin, auxiliares da gestão federal, representantes das Forças Armadas e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não estiveram no evento, segundo noticiou o g1.

O chefe do Executivo chegou ao local por volta das 9h04 e desfilou em carro aberto ao lado da primeira-dama. Além do trajeto feito pelo presidente, tropas da Aeronáutica, Exército e Marinha, que estiveram concentradas desde as 6h30, passaram pelo percurso, com veículos militares e a cavalo.

Estudantes e atletas olímpicos, apresentações de acrobacias aéreas da Esquadrilha da Fumaça, assim como a apresentação de um grupo de 50 músicos formado por integrantes dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) de Salvador, integram o evento.

Da mesma maneira, uma homenagem à COP30, Cúpula do Clima, que ocorre em novembro em Belém, no Pará, também foi incluída na programação do desfile.

Foi montado uma estratégia de mobilidade e controle do trânsito na região, com a oferta de transporte gratuito, reforço de linhas de ônibus e do funcionamento do metrô e pontos de interdição.

E, devido à celebração, foi proibida a entrada com determinados tipos de objetos, a exemplo de fogos de artifício, sprays, drones, mastros de bandeiras, garrafas de vidro e latas. Toda a região está sendo monitorada por câmeras e por drones, e unidades especializadas das polícias Militar e Civil estão de prontidão.

'Brasil soberano'

Ao que divulgou o Governo Lula, três eixos amparam o "Brasil Soberano", tema do 7 de Setembro deste ano: Brasil dos Brasileiros; COP30 e Novo PAC; e Brasil do Futuro.

Neste sábado (6), Lula fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão defendendo a soberania nacional e refirmou que o Brasil mantém relações amigáveis com todos os países, mas não aceita “ordem de quem quer que seja”.

A fala fez parte das comemorações ao 7 de Setembro. Lembrando da história de colonização do país, o petista afirmou que as riquezas do Brasil não serão mais retiradas para enriquecer outros países.

“Nos tornamos soberanos, não somos e não seremos, novamente, colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente sem interferência de nenhum governo estrangeiro. O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Por isso, defendemos nossas riquezas, nosso meio ambiente, nossas instituições, defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la”, disse.

Sem citar nomes, ele também chamou políticos brasileiros que estariam trabalhando contra os interesses do país de traidores. “É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem, apenas, seus interesses pessoais. São traidores da pátria e a história não os perdoará”, ressaltou.