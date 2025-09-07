Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Manifestantes pedem anistia para investigados do 8 de janeiro e criticam STF, na Praça Portugal

Protesto também contou com pedidos pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas a Alexandre de Moraes e Lula

Escrito por
e
PontoPoder
Imagem aérea de uma manifestação em uma cidade brasileira, com grande concentração de pessoas vestindo camisetas amarelas e carregando bandeiras do Brasil.
Legenda: Mobilização tem como pauta principal a anistia pelos atos do 8 de Janeiro de 2023
Foto: Ismael Soares

A Praça Portugal, em Fortaleza, recebeu, neste domingo (7), manifestantes em movimento a favor da anistia aos investigados no 8 de Janeiro e pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A mobilização, no 7 de Setembro, ocorreu simultaneamente em diversas capitais brasileiras. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Michelle Bolsonaro critica STF em áudio divulgado durante manifestações bolsonaristas

teaser image
PontoPoder

Desfile do 7 de Setembro em Brasília reforça discurso de soberania

Convocada como "Marcha da Família", o evento foi realizado "em defesa da liberdade" e ocorre em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, que tem Bolsonaro como um dos réus. 

O ato teve a presença de pastores e padres, que discursaram no trio elétrico, antes da mobilização seguir até a Beira-Mar. 

Os manifestantes vestiram blusas da seleção brasileira de futebol ou com a expressão "Anistia Já". Além da bandeira brasileira, era possível ver também a de Israel e dos Estados Unidos – inclusive, com imagens de Donald Trump, presidente estadunidense que impôs tarifaço ao Brasil. 

Faixas e cartazes de manifestação do 7 de Setembro
Legenda: Pedidos de liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve entre as reivindicações dos manifestações
Foto: Ismael Soares

Nas faixas, era possível ver ainda críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ao presidente Lula (PT), como "Fora Moraes" e "Fora Lula". 

Faixa com críticas a Moraes e Lula em manifestação do 7 de Setembro
Legenda: Manifestação também contou com críticas a Moraes e Lula
Foto: Ismael Soares

'Perseguição política'

Entre os políticos presentes no ato, está o deputado federal André Fernandes (PL). Ele reforçou que a principal pauta principal da manifestação é a "anistia, liberdade e democracia". 

"Não existe independência sem liberdade. Hoje a gente percebe uma fração da política brasileira sendo perseguida por Alexandre Moraes", defendeu. "Então, a gente está lutando por um dia da independência com liberdade, pela democracia, sem perseguição política à direita e ao nosso líder Jair Bolsonaro".

Foto de um grupo de pessoas em uma manifestação, muitas vestindo camisetas amarelas e verdes do Brasil. Elas estão posando para uma selfie no meio de uma multidão.
Legenda: André Fernandes, deputado federal, foi um dos que participou da manifestação
Foto: Ismael Soares

O senador Eduardo Girão (Novo) também reforçou que a principal pauta é a anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, assim como aqueles que ainda devem ser julgados, a quem chamou de "presos políticos". O parlamentar também fez críticas ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes.

"É o dia da independência, é a libertação de uma ditadura, que a gente vive, do judiciário, é o pedido de impeachment do Alexandre Moraes, que é o causador, no meu modo de entender, e dessas pessoas, de um caos", disse.

Presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner também esteve presente na manifestação. Ele endossou as críticas feitas a Moraes e ao julgamento pelo atentado do dia 8 de janeiro. 

"Alexandre de Moraes resolveu se exacerbar em uma série de atitudes, o julgamento que está sendo feito agora em relação ao dia 8 de janeiro, ele não só é o acusador, é o julgador, é a vítima, isso sem dúvida nenhuma está chamando a atenção de toda a população brasileira, então a principal reivindicação é por independência de verdade", disse.

Imagem aérea de uma manifestação em uma cidade brasileira, com grande concentração de pessoas vestindo camisetas amarelas e carregando bandeiras do Brasil.
PontoPoder

Manifestantes pedem anistia para investigados do 8 de janeiro e criticam STF, na Praça Portugal

Protesto também contou com pedidos pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas a Alexandre de Moraes e Lula

Luana Barros e Matheus Facundo
Há 1 hora
Foto de Michelle Bolsonaro discursando
PontoPoder

Michelle Bolsonaro critica STF em áudio divulgado durante manifestações bolsonaristas

Discurso reproduzido ocorre às vésperas da retomada do julgamento que pode condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado

Redação
07 de Setembro de 2025
Lula e autoridades no 7 de Setembro
PontoPoder

Desfile do 7 de Setembro em Brasília reforça discurso de soberania

Evento deste ano tem como tema "Brasil Soberano", dividido em três eixos

Redação
07 de Setembro de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda da Câmara de Fortaleza
PontoPoder

'Rodízio' de mandato entre vereadores de Fortaleza cresce e se consolida com estratégia dos partidos

Quantitativo do primeiro semestre de 2025 supera os das duas últimas legislaturas da Casa

Bruno Leite
07 de Setembro de 2025
Imagem capturada de pronunciamento do presidente Lula
PontoPoder

Em pronunciamento, Lula defende soberania brasileira e chama políticos de traidores

A transmissão no rádio e televisão ocorreu em alusão ao feriado de 7 de setembro, da independência brasileira

Redação
06 de Setembro de 2025
Imagem do deputado do PL Carmelo Neto em evento para jovens do PL
PontoPoder

Debates, batalhas e torta na cara: saiba como foi a balada do PL Jovem no Ceará

Evento gratuito reuniu dezenas de jovens que se identificam com posicionamentos da direita

Marcos Moreira e Paloma Vargas
06 de Setembro de 2025
Imagem do político Ciro Gomes
PontoPoder

Ciro Gomes tem pedido de prisão preventiva após novos ataques contra Janaína Farias

Documento foi adicionado a ação penal eleitoral do MP que apura crime de violência política de gênero e aguarda apreciação do juiz da 115ª Zona Eleitoral

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas, em reunião do diretório do PT
PontoPoder

Elmano pede união da base para derrotar a direita em 2026: 'Vamos dar uma surra de votos'

Governador defendeu união ampla de partidos, incluindo até parte da direita

Mariana Lemos e Marcos Moreira
06 de Setembro de 2025
Foto que contém o governador Elmano de Freitas em discurso no encontro estadual do PT Ceará
PontoPoder

Encontro do PT Ceará pauta reeleição de Elmano, candidatura ao Senado e união após eleição interna

Presidente do partido também voltou a mencionar que vaga de vice-governador em 2026 está em aberto

Luciano Rodrigues e Marcos Moreira
06 de Setembro de 2025
Homem descansando ao lado de uma grande quantidade de dinheiro, exibindo riqueza e sucesso financeiro na foto. Cena mostra estilo de vida luxuoso com abundância de dinheiro.
PontoPoder

PF encontra foto de deputado TH Joias deitado em cama com R$ 5 milhões em espécie

Parlamentar está preso desde a última quarta-feira (3) devido a "Operação Bandeirantes", da Polícia Federal (PF)

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto que contém Janaína Farias
PontoPoder

Janaína Farias chama Ciro Gomes de 'destemperado' e afirma: 'Ele queria atacar outra pessoa'

Declarações públicas do ex-ministro contra a prefeita de Crateús voltaram a causar polêmica

Marcos Moreira e Luciano Rodrigues
06 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Poder da caneta e representatividade: bastidores da escolha de uma lista tríplice feminina no TRE-CE

Desembargadores do TJCE escolhem três mulheres para vaga na Corte Eleitoral. Escolha final é do presidente Lula

Inácio Aguiar
06 de Setembro de 2025
Governador Elmano sentado em seu gabinete no Palácio da Abolição. Ele pressiona a mesa com um dedo
PontoPoder

Governo Elmano nomeia dez ex-prefeitos e reforça bases eleitorais a um ano de eleições

Os ex-gestores foram nomeados entre os dias 30 de julho e 12 de agosto. Conforme dados do Portal da Transparência, os "assessores especiais I" recebem salário médio de R$ 10,3 mil

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
06 de Setembro de 2025
Eunicio Oliviera durante entrevista para a live do PontoPoder. Ele está sentado na mesa, diante do microfone com o simbolo do PontoPoder
PontoPoder

Eunício sobre investigação de desvio de emendas: ‘Quanto mais o MP for atrás, mais feliz vou ficar’

A declaração foi dada em entrevista à Live PontoPoder

Igor Cavalcante
06 de Setembro de 2025
Câmara Federal para matéria sobre projeto de anistia ampla defendido por aliados de Bolsonaro
PontoPoder

Apoiadores de Bolsonaro na Câmara querem aprovar anistia ampla e irrestrita a crimes contra o Brasil

A articulação ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Redação
05 de Setembro de 2025
Grupo de 14 pessoas posando para foto em ambiente corporativo. Há homens e mulheres em pé, lado a lado, vestidos com roupas formais e sociais. Ao fundo, parede com revestimento geométrico e bandeiras posicionadas no canto esquerdo.
PontoPoder

Lista tríplice a vaga no Pleno do TRE-CE é composta integralmente por mulheres

A escolha supera o piso definido em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada em maio deste ano

Ingrid Campos
05 de Setembro de 2025
Foto de Alexandre de Moraes no STF. Onde ministro pede a Zanin sessão extra para o julgamento de Bolsonaro
PontoPoder

Moraes solicita a Zanin sessão extra para o julgamento de Bolsonaro no STF

A nova sessão foi marcada e acontece na quinta-feira (11). O julgamento do "Núcleo 1" da chamada trama golpista retorna na semana que vem com os votos dos ministros

Redação
05 de Setembro de 2025
Eunicio Oliveira, de camisa branca e a frente do microfone, durante entrevista para o live do PontoPoder
PontoPoder

Eunício Oliveira sobre PL da Anistia: ‘Não posso concordar com um golpe de Estado no meu País’

A declaração foi dada na quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder

Igor Cavalcante
05 de Setembro de 2025
'É para matar ou para prender?': Eunício conta como foi a invasão criminosa à sua fazenda
PontoPoder

'É para matar ou para prender?': Eunício conta como foi a invasão criminosa à sua fazenda

A declaração foi dada em entrevista à Live PontoPoder

Igor Cavalcante
05 de Setembro de 2025
TH Jóias
PontoPoder

Deputado TH Joias recebeu R$ 300 mil de partido para concorrer em eleição no RJ

Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi preso nesta semana suspeito de integrar grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo

Redação
05 de Setembro de 2025