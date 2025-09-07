Michelle Bolsonaro critica STF em áudio divulgado durante manifestações bolsonaristas

Michelle Bolsonaro (PL) criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e chamou os membros da Corte de perversos, tiranos e injustos, neste domingo (7), por meio de um áudio reproduzido em manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são da Folha de S. Paulo.

O conteúdo narrado pela ex-primeira-dama foi divulgado em atos bolsonaristas que ocorreram em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ), às vésperas da retomada do julgamento que pode condenar o ex-chefe do Palácio do Planalto por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

"Movidos por vingança, autoridades perversas prenderam inocentes, crianças foram levadas para um campo de detenção montado na Polícia Federal. Idosas foram presas por causa do 8 de janeiro, estão sendo espancadas na cadeia", afirmou Michele no áudio.

Ao que noticiou a Folha de S. Paulo, a autora dos ataques ao STF está em São Paulo (SP) para participar do ato que ocorre na Avenida Paulista, iniciado durante a tarde deste domingo.

"Ministros, vocês prometeram cumprir as leis e defenderem a nossa constituição. Ela está sendo rasgada diariamente, injustiças são cometidas por alguns poucos do vosso meio que se dizem juízes, mas agem como tiranos", completou em outro trecho.

Na peça divulgada nos protestos, a liberal classificou ainda o julgamento da trama golpista como "uma grande peça teatral com o enredo de perseguição e ilegalidades".