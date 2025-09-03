Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Ao vivo: acompanhe o 2º dia do julgamento de Bolsonaro no STF

Advogados do ex-presidente e de outros três réus devem se manifestar nesta quarta-feira (3)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:07)
PontoPoder
imagem da primeira turma do stf, que está julgamento jair bolsonaro e outros sete réus pela trama golpista
Legenda: Julgamento é conduzido pela Primeira Turma do STF e segue até o dia 12
Foto: Luiz Silveira/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ouve, nesta quarta-feira (3), as defesas de Jair Bolsonaro (PL) e de outros três réus, no segundo dia de julgamento do "núcleo 1" da chamada trama golpista. A fase da sustentação oral foi pausada nessa terça-feira (2) após a fala de advogados de quatro dos oito réus. 

A sessão será retomada às 9 horas com a manifestação da defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Na sequência, falam a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e de Walter Braga Netto, general da reserva, candidato a vice-presidente na chapa de 2022.

Assista ao julgamento de Bolsonaro:

Como foi o 1º dia de julgamento? 

O primeiro dia começou com a fala do presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanim, seguido da leitura de documento pelo relator do processo, ministro Alexandre de Moraes. O relator deixou como recado que "omissão e covardia não são opções para pacificação" e disse ainda que a Corte não aceitará coações e tentativas de obstrução

Logo depois, foi a vez a da sustentação oral do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ele disse que Bolsonaro e aliados atuaram de maneira progressiva e sistemática — desde a tentativa de descredibilização das urnas eletrônicas até a "minuta do golpe" em si — para romper a ordem democrática no País.

Na segunda parte do dia, houve a sustentação oral das defesas de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres. 

​Quem são os réus?

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier Santos (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general da reserva), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
  • Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general da reserva), candidato a vice-presidente na chapa de 2022 e ex-ministro de Bolsonaro.

Crimes atribuídos ao grupo: 

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Participação em organização criminosa armada;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Até quando vai o julgamento de Bolsonaro?

Iniciado nessa terça-feira (2), o julgamento do "núcleo 1" segue até o próximo dia 12, nos seguintes dias e horários:

  • 3 de setembro (quarta) – 9h às 12h
  • 9 de setembro (terça) – 9h às 12h/ 14h às 19h
  • 10 de setembro (quarta) – 9h às 12h
  • 12 de setembro (sexta) – 9h às 12h/ 14h às 19h
