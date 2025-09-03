Veja quem são os advogados dos réus no julgamento da trama golpista no STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do "Núcleo 1" ou "Núcleo Crucial" da chamada "trama golpista" chega ao segundo dia nesta quarta-feira (3). A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) segue com a fase de sustentação oral, pausada na terça-feira (2).

O primeiro dia contou com a fala dos advogados de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres.

Já nesta quarta (3), devem ser ouvidas as defesas de Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; de Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa; de Walter Braga Netto, general da reserva, candidato a vice-presidente na chapa de 2022 e ex-ministro de Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República.

Quem são os advogados dos réus?

A defesa de Mauro Cid é composta pelo criminalista e especialistas em Processo Penal, Jair Alves Ferreira, e pelo doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, Cezar Roberto Bitencourt.

Na sustentação oral dessa terça, Ferreira pontuou a trajetória do militar no Exército e negou que ele teria sido coagido pela Polícia Federal ou por Moraes durante a delação premiada. Bittencourt sustentou não haver provas concretas contra Cid e disse que "não há uma linha que demonstre a intenção de Mauro Cid em subverter o regime atual vigente".

Paulo Cintra é o advogado responsável pela defesa de Alexandre Ramagem. Ele negou que o atual deputado federal tenha participação em uma organização criminosa que planejou a tentativa de golpe, e elaborado mensagem de descrédito às urnas.

O advogado e ex-senador Demóstenes Torres é o responsável pela defesa de Almir Garnier e, no primeiro dia de julgamento, criticou a PGR e disse que condenar aqueles que questionam o processo eleitoral ou mesmo militam contra o Estado democrático de direito é uma forma de “criminalização do discurso”.

Anderson Torres é representado pelo advogado Eumar Novacki. Ele negou que a viagem do então secretário da Segurança Pública do DF para os Estados Unidos fizesse parte de qualquer plano golpista, reforçando que era algo planejado desde novembro de 2022 e que o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), estava ciente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro é representado por Celso Sanchez Vilardi e pelo criminalista Paulo Bueno, cuja sustentação oral acontece nesta quarta. Também devem se pronunciar neste segundo dia de julgamento o criminalista Matheus Mayer Milanez, advogado de Augusto Heleno; o criminalista e especialista em Justiça Militar Andrew Fernandes Farias, advogado do general Paulo Sérgio Nogueira; e José Luis Oliveira Lima, advogado do general Braga Netto.

O que está sendo julgado?

A ação penal (AP 2668) foi aberta depois de o STF aceitar denúncia oferecida pela PGR sobre a tentativa de ruptura da ordem democrática no Brasil. Ao todo, 31 acusados se tornaram réus e foram divididos em quatro núcleos — o "núcleo 1", alvo deste julgamento, é considerado o principal na articulação golpista.

Todo o “núcleo 1” responde por cinco crimes: