Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Guia Completo: O que está em jogo no julgamento de Bolsonaro?

Além de Bolsonaro, outros sete réus serão julgados nesta fase do caso

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 07:56)
PontoPoder
Bolsonaro gesticula com as mãos para o alto durante entrevista coletiva
Legenda: Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa nesta terça-feira (2)
Foto: Sergio Lima/AFP

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Supremo Tribunal Federal (STF), será um dos mais importantes da história do Brasil. A partir desta terça-feira (2), pela primeira vez, um ex-presidente brasileiro irá enfrentar a decisão dos magistrados da mais alta Corte do País sobre a acusação de tentativa de golpe de Estado

De acordo com cientistas políticos, seja qual for o desfecho do julgamento, o resultado irá impactar profundamente o cenário político nacional, redesenhar arranjos para as eleições de 2026 e reforçar ou abalar a confiança nas instituições democráticas.

O réu será julgado pela Primeira Turma do STF, que é composta pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Alexandre de Moraes (relator do caso), Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Além do ex-presidente, outras sete pessoas serão julgadas nesta etapa.

São eles:

  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no Governo Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin;
  • Almir Garnier, almirante de esquadra e comandante da Marinha no Governo Bolsonaro;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;
  • Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro sentado à frente de Alexandre de Moraes no STF durante interrogatório
Legenda: O ministro Alexandre de Moraes é relator do caso que investiga se Bolsonaro investiu contra o Estado Democrático de Direito
Foto: Antonio Augusto/STF

Bolsonaro pode acabar preso?

Bolsonaro e aliados podem ser condenados ou absolvidos da acusação de terem articulado uma trama golpista para impedir a posse do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e manterem o ex-presidente no poder mesmo após a derrota nas urnas em 2022. 

Se for condenado, há possibilidade de prisão imediata. Para isso, a Primeira Turma precisa votar pela condenação de forma unânime ou com apenas um voto divergente. Caso dois magistrados votem contra a condenação, os advogados poderão apresentar embargos infringentes, em uma tentativa de reformar a decisão em prol do voto minoritário.

Quais os impactos do julgamento de Bolsonaro?

Não só pelos personagens envolvidos — que também incluem generais da mais alta patente das Forças Armadas do Brasil —, o caso é considerado um divisor de águas na Justiça brasileira e coloca o STF no centro do debate político nacional. A Corte será testada sobre sua capacidade de julgar um ex-presidente sem que isso seja interpretado como perseguição política ou como impunidade.

Além disso, especialistas destacam que, mais do que a punição individual, está em jogo a capacidade das instituições de se defenderem de ataques à ordem democrática.

"Um enquadramento útil é o debate sobre a importância de mecanismos legais para proteger o regime democrático e se as suas instituições estão dispostas a se autodefender. Entendo que é preciso defender eleições como método pacífico de seleção de governantes"
Yuri Holanda Cruz
Sociólogo, cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da UFC (Lepem/UFC)

A coordenadora do Laboratório de Estudos em Política, Eleições e Mídia (Lepem) da Universidade Federal do Ceará, Monalisa Soares, ressalta que, dentro do contexto democrático do Brasil, esta é a primeira vez em que um atentado à democracia é julgado sob um processo público, transparente e com provas robustas que sustentam as acusações.

Paralelamente, Monalisa aponta que o desfecho do caso pode intensificar o tensionamento entre as instituições. 

"Há iniciativas, especialmente no Legislativo, que buscam tensionar esse resultado e desfazer o resultado do julgamento. Trato aqui especificamente das iniciativas em torno da anistia. Já vínhamos vendo isso acontecer em nome dos núcleos (com pessoas) comuns, e agora temos uma intensificação muito mais expressiva com o andamento do julgamento, que implica o ex-presidente Bolsonaro e generais"
Monalisa Soares
Professora e coordenadora do Lepem/UFC

Considerando os impactos políticos-eleitorais, ela acrescenta ainda que, caso haja condenação, deflagra-se uma corrida em busca do espólio político de Bolsonaro, já o ex-presidente precisará recalcular seu papel no pleito de 2026.

A professora Priscila Lapa, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), também chama atenção para o impacto político do julgamento e destaca que isso vai muito além da figura de Bolsonaro.

"O caso trata de um ato político contrário à democracia, buscando a extinção ou a anulação de processos democráticos. Não é algo circunscrito apenas ao âmbito judicial, fala muito sobre a robustez e a capacidade de resposta das instituições democráticas a tentativas de violação da democracia", argumenta.

Ela explica que, além das lições aprendidas em processos recentes como a Lava Jato — que evidenciam como falhas no devido processo legal fragilizam a democracia —, o julgamento mostra a capacidade do Estado brasileiro de reagir a ataques institucionais. 

"Estamos falando do nosso sistema eleitoral, da capacidade de dar respostas de credibilidade e confiança nas instituições, para que cidadãos e a classe política entendam que esse é um jogo a ser respeitado, um dos pilares da democracia"
Priscila Lapa
Doutora em Ciência Política pela UFPE

Para a pesquisadora, o julgamento coloca em jogo a arquitetura institucional. "Ali estão as instituições historicamente conhecidas por salvaguardar o Estado, como as ligadas às Forças Armadas, e a capacidade de avaliar o quão blindadas estão diante dessas tentativas, mantendo o devido processo legal, ampla defesa e provas robustas. No final de tudo, o que está em jogo efetivamente são as instituições democráticas brasileiras, mais do que a persona de uma liderança política", conclui.

O que colocou Bolsonaro no banco dos réus?

Antes mesmo de ser eleito presidente do Brasil, em 2018, o então deputado federal Jair Bolsonaro já fazia críticas ao STF. Contudo, as falas pontuais deram lugar a ataques mais contundentes e sistemáticos depois que ele virou presidente da República.

O principal alvo do político era — e continua sendo — o ministro Alexandre de Moraes, responsável por comandar as investigações sobre uma suposta rede de disseminação de notícias falsas.

Com a pandemia, os atritos se ampliaram, Bolsonaro passou a atacar decisões do STF sobre isolamento social, vacinas e medidas de saúde pública, e intensificou a retórica contra ministros.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro segue inelegível até 2030 após virar réu pelo STF; entenda

Em um dos episódios mais marcantes do leque de investidas do ex-presidente ocorreu em 18 de julho de 2022. Ainda como presidente, ele reuniu embaixadores e atacou o sistema eleitoral brasileiro, afirmando — sem provas — que as urnas eletrônicas eram vulneráveis a fraudes. A conduta lhe rendeu um processo na Justiça Eleitoral, que terminou com o político sendo condenado à inelegibilidade por oito anos.

Durante a campanha eleitoral e após ser derrotado em 2022, Bolsonaro repetiu o discurso de contestação das urnas eletrônicas e estimulou dúvidas sobre o processo eleitoral. As falas do então presidente ressoaram entre seus eleitores mais fiéis, que organizaram acampamentos em frente a quartéis e multiplicaram pedidos de intervenção militar.

Plenário do STF vandalizado após os atos de 8 de janeiro
Legenda: O principal alvo dos vândalos foi a sede do Judiciário
Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF

O estopim dos movimentos antidemocráticos ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes (o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal). 

Mesmo com os prédios vandalizados, as instituições democráticas reagiram à tentativa de golpe. As três sedes foram retomadas, centenas de golpistas foram presos e os trabalhos restabelecidos. O episódio é alvo de investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR). É no âmbito dessas apurações que Bolsonaro será julgado a partir desta terça-feira.

Moraes em meio aos escombros do edifício do STF
Legenda: Moraes visita sede do STF após os ataques de 8 de janeiro de 2023
Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Os investigadores já identificaram minutas de decretos golpistas, movimentações financeiras para financiar os atos e planos para impedir a posse de Lula e até assassinar autoridades públicas do País. A investigação também contou com a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que detalhou a atuação do grupo.

Em 18 de fevereiro de 2025, a PGR apresentou denúncia formal contra Bolsonaro e outros 33 aliados do ex-presidente.

Do que o Bolsonaro é acusado?

Jair Bolsonaro é acusado pela PGR de:

  • Organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013);
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal);
  • Golpe de Estado (art. 359-M do CP);
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art.163, parágrafo único, I, III e IV, do CP);
  • Deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).

Cronologia

2021

8/3/2021 — A PGR aponta que, logo após Lula recuperar os direitos políticos, Bolsonaro e aliados passaram a discutir formas de impedir, inclusive por vias ilegais, uma eventual vitória do petista.

29/7/2021 — Bolsonaro participa de “live” em que acusa, sem provas, o processo eleitoral brasileiro de ser fraudulento.

Bolsonaro sentado em uma mesa com duas TV exibindo a defesa do voto impresso
Legenda: Live de Bolsonaro em 29 de julho de 2021
Foto: Reprodução/Youtube

4/8/2021 — TSE instaura procedimento para apurar ataques de Bolsonaro às urnas e encaminha ao STF. Moraes inclui o caso no inquérito das fake news

7 set 2021 — Bolsonaro faz um dos discursos mais duros contra o STF, ataca as urnas e afirma que não cumprirá decisões de Moraes.

2022

5/7/2022 — Bolsonaro comanda reunião ministerial em que orienta sua equipe a questionar urnas e o Judiciário. 

18/7/2022 — Em reunião com embaixadores estrangeiros, Bolsonaro ataca o sistema eleitoral brasileiro. Esse encontro levou o ex-presidente à inelegibilidade por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. 

30/10/2022 — Após a derrota, Bolsonaro entra em reclusão. Parte do seu eleitorado bloqueia rodovias e pede, em frente a quartéis, intervenção militar. Aliados do presidente criam um plano para prender e assassinar adversários.

7/12/2022 — As investigações apontam que Bolsonaro apresentou ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, uma documento com alternativas golpistas para impedir a posse de Lula.

12/12/ 2022 — Na diplomação de Lula, em Brasília, bolsonaristas tentam invadir a sede da PF e incendeiam ônibus e carros

30/12/ 2022 — Bolsonaro viaja aos Estados Unidos e não participa da posse de Lula.

2023

8/1/ 2023 — Eleitores bolsonaristas invadem a Praça dos Três Poderes e depredam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) em uma investida golpista.

Gabinete de ministro do STF vandalizado, com cinzas sobre a mesa
Legenda: Sedes dos Três Poderes foram vandalizadas
Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF

14/1/2023 — Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres é preso. Na casa dele, a PF encontrou a minuta golpista.

30/6/2023 — TSE torna Bolsonaro inelegível por conta dos ataques às urnas durante a reunião com embaixadores. 

2024

8/2/2024 — Operação “Tempus Veritatis”, da Polícia Federal, realiza buscas contra Bolsonaro e aliados.

21/11/2024 — PF indicia Bolsonaro e mais 36 pessoas por organização criminosa, tentativa de golpe e outros crimes correlatos.

2025

26/3/2025 — STF recebe denúncias oferecidas pela PGR contra Bolsonaro e aliados.

18/7/2025 — Moraes impõe medidas cautelares contra Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a vedação ao uso de redes sociais.

Bolsonaro exibe a tornozeleira eletrônica
Legenda: Bolsonaro exibe a tornozeleira eletrônica na Câmara dos Deputados
Foto: Reprodução/Instagram

4/8/2025 — Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro.

30/8/2025 — STF agenda o julgamento de Bolsonaro para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. 

2/9/2025 — Início do julgamento.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Entorno do STF
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e cães farejadores para julgamento de Bolsonaro

Estão proibidos nas proximidades aglomerações que caracterizem manifestações e qualquer tipo de acampamento

Redação e Agência Brasil
Há 5 minutos
Imagem de Alexandre de Moraes, sério no STF, segurando documentos importantes durante uma audiência da Primeira Turma, visual com fundo neutro e cadeira marrom, ilustra ambulatório montado para julgamento do Bolsonaro
PontoPoder

STF tem ambulatório médico disponível durante julgamento de Bolsonaro

Com cilindro de oxigênio, maca e cadeiras, o posto de atendimento está instalado do lado de fora da sala de sessões da Primeira Turma

Redação
Há 57 minutos
jair bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. ao lado dele, sentado, de costas, está augusto heleno.
PontoPoder

Ao vivo: acompanhe julgamento de Bolsonaro no STF

Julgamento começa às 9 horas. Ex-presidente é considerado principal nome do chamado "núcleo 1" da tentativa de golpe de estado

Redação
Há 1 hora
Bolsonaro gesticula com as mãos para o alto durante entrevista coletiva
PontoPoder

Guia Completo: O que está em jogo no julgamento de Bolsonaro?

Além de Bolsonaro, outros sete réus serão julgados nesta fase do caso

Igor Cavalcante
02 de Setembro de 2025
Bolsonaro que terá seu julgamento no STF na terça (02)
PontoPoder

Bolsonaro não comparecerá ao STF para fase final de seu julgamento, diz defesa

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão. Ele afirma ser inocente e diz ser um perseguido político

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro de perfil em interrogatório no STF antes do julgamento
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF: saiba quem é quem entre ministros e réus

O "núcleo 1" da tentativa de golpe de Estado no Brasil será julgado a partir desta terça-feira (2)

Luana Severo
01 de Setembro de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Saiba que horas começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, nesta terça-feira (2)

Ao todo, serão cinco dias de julgamento do Núcleo 1

Redação
01 de Setembro de 2025
Dois homens posam sorridentes lado a lado em frente a um fundo branco com estruturas pretas. Eles vestem camisetas comemorativas brancas com estampa colorida e a inscrição
PontoPoder

Votos de vereadores em Acarape (CE) serão recontados após cassações por fraude à cota de gênero

PT perdeu as duas vagas conquistadas na Câmara de Acarape em 2024

Ingrid Campos
01 de Setembro de 2025
Foto mostra Luizianne Lins na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Luizianne Lins embarca para integrar missão internacional de ajuda humanitária a Gaza

Objetivo é abrir um corredor humanitário e levar mantimentos para a população afetada pelo conflito com Israel

Marcos Moreira e Bruno Leite
01 de Setembro de 2025
Foto mostra Dr. Samuel Boyadjian em preto e branco
PontoPoder

Morre Dr. Samuel Boyadjian, ex-prefeito de Paramoti, aos 83 anos

Médico comandou município do interior do Ceará entre 2013 e 2016

Marcos Moreira
01 de Setembro de 2025
Duas pessoas seguram um cão e um gato siamês
PontoPoder

Brasil pode ter 'Estatuto dos Cães e Gatos' para definir direitos de pets e deveres de tutores

Texto em análise no Senado busca transformar em lei direitos básicos de cães e gatos, após tragédia climática expor abandono de animais

Beatriz Matos, de Brasília
01 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro sentado em frente a Alexandre de Moraes
PontoPoder

Entenda o passo a passo de como o STF julgará Bolsonaro

Julgamento começa nesta terça-feira (2), com oito sessões distribuídas até o dia 12 de setembro

Gabriela Custódio
01 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Membros do PDT apostam que impasse sobre permanência de Ciro no partido vai até 2026

De volta à aliança com o PT, o partido que se reorganizar para o próximo pleito, mas a permanência do ex-ministro gera impasse

Inácio Aguiar
01 de Setembro de 2025
Ilustração mostra a ex-deputada estadual Maria Luiza Fontenele em uma cadeira com calças compridas ao fundo
PontoPoder

Baú da Política: como uma deputada entrou de calça comprida na Alece e desafiou norma para mulheres

Antes de ser prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele levou histórico de “transgressões” à Assembleia Legislativa e motivou mudanças

Marcos Moreira
31 de Agosto de 2025
Ciro Gomes no aniversário do Roberto Cláudio em Capistrano
Wagner Mendes

Ciro Gomes será candidato ao Governo ou está blefando?

O ex-ministro não acertou filiação nem bateu martelo sobre candidatura

Wagner Mendes
31 de Agosto de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante sessão da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Retorno de sessão presencial obrigatória na Alece tem concentração de votações e desafio de quórum

Desde o início de agosto, os deputados precisam ir até o Plenário 13 de Maio para participar das sessões às quartas, sendo vetado o modelo de presença virtual

Marcos Moreira
31 de Agosto de 2025
Professor ministrando aula em uma escola do estado do Ceará
PontoPoder

4ª parcela dos precatórios do Fundef é paga a 50 mil professores do Ceará, anuncia Elmano

O pagamento estava previsto para o dia 1º de setembro, conforme comunicado do governador, no dia 7 de agosto deste ano

Bergson Araujo Costa
30 de Agosto de 2025
Lula supostamente se referiu ao vídeo de Nikolas Ferreira onde o deputado afirmou que o governo iria taxar o pix
PontoPoder

Nikolas Ferreira afirma que vai processar Lula por difamação após presidente o associar ao PCC

Lula disse em entrevista, sem citar nomes, que um deputado atrapalhou a investigação de empresas que beneficiam a facção

Redação
30 de Agosto de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Moraes impõe vistoria em carros que saem da casa de Bolsonaro e amplia monitoramento na área externa

As vistorias, pela nova determinação do ministro, também serão feitas pela Polícia Penal do Distrito Federal

Redação
30 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

PEC da Blindagem é tentativa de legalizar a impunidade parlamentar

Proposta, em debate no Congresso, é precedente perigoso. Uma medida inaceitável

Inácio Aguiar
30 de Agosto de 2025