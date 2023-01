'Acampamento não pode permanecer e será retirado', diz governador do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) disse, na manhã desta segunda-feira (9), que o acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) próximo à 10ª Região Militar, em Fortaleza, será removido.

"Nós temos uma determinação judicial do ministro Alexandre de Moraes. É ordem. Nós estamos fazendo todos os contatos, seja com Exército, seja com a Polícia Federal, com a Prefeitura, para que a ordem judicial possa ser cumprida. Eu tenho um prazo de 24 horas para cumprir a decisão judicial efetivamente. Nós faremos o cumprimento da decisão como deve ser", disse Elmano, durante evento da Secretaria da Educação, no Centro de Eventos.

Uma decisão judicial determinou a “desocupação e dissolução total” em até 24 horas dessas instalações montadas próximas a áreas militares de todo o país.

A ordem é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determina, ainda, que todos os participantes sejam presos em flagrante.

A decisão ocorreu após os ataques às sedes dos três poderes, no domingo (8). Os criminosos estavam reunidos no acampamento antes dos atos.

Na manhã desta segunda-feira o governador cearense participou de uma reunião junto à Secretaria de Segurança, ao Comando da Polícia Militar e à Casa Civil para tratar da retirada dos manifestantes.

"Tive reunião hoje com a nossa equipe de segurança, efetivamente, porque tem uma determinação judicial de um ministro do Supremo e devo cumprir. (...) Vamos fazer isso de maneira muito pessoal, de maneira muito tranquila, conversada. Efetivamente o acampamento não pode permanecer e será retirado por cumprimento da determinação judicial", disse o governador.

Mesmo com a ordem de retirada, pessoas ainda permanecem acampadas nas imediações da 10ª Região Militar, localizada no Centro da Capital.

Elmano deverá ainda se reunir com o presidente Lula (PT) e demais governadores em Brasília ainda na noite de hoje.

Policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Ceará viajaram para Brasília, na madrugada desta segunda-feira (9), com o intuito de reforçar a segurança após a invasão ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto, neste domingo (8).

Nas redes sociais, o governador publicou vídeo dos PMs sendo transportados pelo avião da Força Aérea Brasileira.

