Manifestantes bolsonaristas fazem ato em frente a quartel no Centro de Fortaleza

Um grupo de manifestantes bolsonaristas promove um ato com cartazes pedindo intervenção federal e com gritos pela prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, desde o início da manhã desta quarta-feira (2), em Fortaleza. A concentração acontece ao Comando da 10ª Região Militar, na Avenida Alberto Nepomuceno, e segue para a Avenida 13 de Maio.

Legenda: Bolsonaristas intervenção federal mesmo sendo contra a legislação Foto: Fabiane de Paula

Não há impacto considerável no trânsito, porque vários comércios da região estão fechados neste feriado do Dia de Finados. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estão presentes.

Um participante disse no microfone que o grupo faz uma denúncia ao comando militar contra o Senado Federal, pedindo a prisão de Alexandre de Moraes, mesmo sem dizer os motivos.

O ato acontece após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu as eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (30).

