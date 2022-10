Maioria de votos de Lula no Ceará foi exatamente a mesma que garantiu vitória no País: 2,1 milhões

A campanha do ex-presidente Lula não só manteve a ampla margem de votos para o petista como elevou a votação em cerca de 229 mil votos, alta de 6,4% em relação ao resultado do primeiro turno. Ao todo, Lula obteve no Ceará 69,9% dos votos, contra 30% de Jair Bolsonaro, um resultado comemorado pela campanha petista, que fecha o ciclo eleitoral com 100% de êxito no Estado na campanha majoritária. O PT elegeu, no Ceará, Elmano de Freitas ao governo do Estado, Camilo Santana ao Senado e Lula a presidente da República.

Em números gerais, o total de 3,8 milhões de votos no segundo turno deu uma maioria a Lula de 2,1 milhões de votos em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Esta diferença entre os dois no Ceará foi exatamente os números da maioria que deu a vitória a Lula em todo o território nacional.

Leia mais Inácio Aguiar Ceará é o estado no Brasil em que Bolsonaro mais cresceu entre o primeiro e o segundo turno Inácio Aguiar As apostas dos aliados de Lula e Bolsonaro no Ceará para este segundo turno Em todo o País, a maioria de 6,1 milhões de votos a favor de Lula ocorrida no primeiro turno caiu para 2,1 milhões de votos no segundo turno. Bolsonaro conseguiu crescer, mas não o suficiente para virar o placar.

Voltando ao contexto do Ceará, mesmo o candidato do PL tendo crescido 18,6% entre o primeiro e o segundo turno, a ampla maioria petista demostrou uma hegemonia do partido no Estado, assim como nos demais estados do Nordeste, com ampla maioria de votos.

O senador eleito Camilo Santana (PT) que comandou a campanha no Ceará sai da eleição tendo conseguido êxito na disputa ao senado, ao governo do Estado com a eleição de Elmano de Freitas e, agora no segundo turno, com a vitória de Lula.