As apostas dos aliados de Lula e Bolsonaro no Ceará para este segundo turno

Após uma campanha com mobilizações consideráveis dos dois lados, apoiadores de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva no Ceará fazem as suas apostas para o resultado que sairá das urnas no Ceará neste domingo, dia 30. Chegou ao fim neste sábado (29), os atos de campanha dos dois lados.

Tendo como base o resultado do primeiro turno, de vitória do ex-presidente petista com 65,9% dos votos, é pouco provável que tenhamos uma virada aqui no Ceará. Entretanto, apoiadores do presidente Bolsonaro estão animados em reduzir a vantagem petista.

Do lado de apoiadores de Lula, comandados pelo ex-governador Camilo Santana, a meta é chegar, no Ceará, a 75% dos votos para Lula. A base olha não só para o resultado deste ano, mas para o da eleição no segundo turno há quatro anos.

No Ceará, Fernando Haddad, o candidato petista naquele ano, obteve 71% dos votos no segundo turno. A meta, então, é elevar a votação de Lula no Estado em 10 pontos percentuais acima do primeiro turno.

Já entre os aliados do presidente Bolsonaro, já dito pelo presidente estadual do PL, Acilon Gonçalves em entrevistas recentes, é reduzir a vantagem de Lula para ficar no percentual de 55% a 45%. No primeiro, a diferença foi de 65% para 25%.

Realinhar esses números não é fácil. Em 2018, no segundo turno, o presidente obteve no Ceará 28,8% dos votos. Entretanto, neste ano, a base bolsonarista cresceu no Ceará. O próprio PL se tornou robusto e elegeu cinco deputados federais. Além disso, a campanha cresceu em apoio dos prefeitos. Essa é a aposta dos apoiadores do presidente.

Ao fim da votação no segundo turno, logo mais, veremos quem teve mais efetividade na estratégia de convencimento de votos no Ceará.