Ceará é o estado no Brasil em que Bolsonaro mais cresceu entre o primeiro e o segundo turno

O ex-presidente Lula (PT) voltou a vencer a eleição em todos os municípios cearenses neste segundo turno. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) registrou um crescimento de 18,6% em sua votação entre o primeiro e o segundo turno. O Ceará, assim, foi o Estado em que Bolsonaro registrou o maior crescimento proporcional de votos entre os dois turnos da eleição.

Em números absolutos, o presidente, que perdeu a reeleição, obteve em todo território cearense no primeiro turno, o total de 1.377.827 votos. Já no segundo turno, esse número saltou para 1.634.477, um saldo positivo de 256.650 votos.

O resultado final ficou longe do percentual colocado como uma espécie de meta pela campanha do PL no Estado, que seria atingir 45% dos votos, entretanto, pode ser considerado como um dado vitorioso dos aliados do presidente no Estado, diante do cenário do restante do País.

A estratégia bolsonarista no Ceará durante o segundo turno foi capaz de convencer um maior contingente de eleitores, gerando um crescimento a Bolsonaro maior do que conseguiram os aliados do presidente eleito Lula, em que pese o petista ter uma ampla maioria de votos no Estado, chegando a 69,9% neste segundo turno, contra 30% de Bolsonaro.

A alta de votos de Lula entre o primeiro e o segundo turno no Estado, em números gerais, foi de 229.536 votos, o que correspondeu a 6,4% de incremento. A ponderação, evidentemente, é que o petista já havia conseguido uma ampla maioria no primeiro turno.

Minas Gerais ao lado do Ceará

O segundo estado que, proporcionalmente, turbinou o desempenho do presidente no País foi Minas Gerais. Lá, Lula conseguiu vencer, mas Bolsonaro saltou de um total de 5.239.264 votos no primeiro turno, para 6.141.310 no segundo turno, alta de 17,2%.

Em todo o País, a maioria de 6,1 milhões de votos a favor de Lula ocorrida no primeiro turno caiu para 2,1 milhões de votos no segundo turno. Bolsonaro conseguiu crescer, mas não o suficiente para virar o placar.

Resultado eleitoral no Ceará

1º turno

Jair Bolsonaro (PL)

1º turno: 1.377.827 votos

2º turno: 1.634.477 votos

Crescimento total: 256.650 votos

Crescimento percentual: 18,6%

Luiz Inácio Lula da Silva