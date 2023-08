André Fernandes foi o 1º a compartilhar fake news repassada por Bolsonaro sobre fraude nas urnas

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) foi o primeiro a compartilhar, no Telegram, uma fake news repassada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que insinuava, sem provas, uma fraude do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas urnas eletrônicas e proferia ataques ao ministro Luís Roberto Barroso. É o que aponta levantamento feito pelo Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A mensagem em questão foi compartilhada pelo ex-presidente com empresários, em junho de 2022, no WhatsApp, para discutir um suposto golpe de Estado.

Relatório da Polícia Federal (PF) no caso que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro deste ano, divulgado neste mês, aponta que Bolsonaro enviou o texto com "conteúdo falso", "desacreditando o processo eleitoral brasileiro", às 9h10 do dia 26 de junho de 2022 para o fundador da Tecnisa, o empresário Meyer Nigri, pedindo para "repassar ao máximo".

Cerca de 30 minutos depois, às 9h42 de 26 de junho de 2022, o deputado André Fernandes compartilhou a mesma mensagem em seu canal do Telegram — acrescido de um vídeo do ministro Barroso defendo a segurança das urnas em uma palestra em Oxford, no Reino Unido, em junho de 2022 —, conforme identificou o laboratório. O conteúdo ainda consta no aplicativo.

Legenda: A mensagem repassada por Bolsonaro e compartilhada por André Fernandes no ano passado. Neste ano, a PF classificou o conteúdo como "falso", desacreditando o processo eleitoral brasileiro Foto: Reprodução/Telegram

O QUE DIZ O DEPUTADO

Por meio da assessoria, o deputado alegou que o conteúdo compartilhado não se trata de fake news, já que o ex-ministro afirmou 'vencemos o Bolsonarismo', em julho deste ano, novamente em uma palestra em Oxford.

"Comprovando que não se trata de fake news, o próprio ministro Barroso deixou claro ao falar: 'nós derrotamos o bolsonarismo'.

BUSCAS

Professor da UFBA e um dos coordenadores do Laboratório, Leonardo Nascimento explica que, após a divulgação das conversas pela PF, o laboratório identificou as primeiras pessoas que compartilharam o conteúdo no Telegram.

"A gente fez uma busca na nossa base e a gente encontrou onde ela (a mensagem) foi postada e quando", ressaltou.

O Laboratório monitora cerca de 1.200 canais e grupos do Telegram desde 2020 para identificar a reprodução de fake news. Apesar da pesquisa ter começado em 2020, o laboratório tem conteúdo dos canais e grupos monitorados na plataforma desde 2016, já que no início a ferramenta permitia a visualização do histórico da mensagem.

André Fernandes é um dos investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de ter incitado os atos golpistas de 8 de janeiro.

Por conta da mensagem, Bolsonaro foi intimado para depor na sede da PF, em Brasília, no caso que investiga os atos golpistas. Os investigadores tentam identificar autores intelectuais, financiadores e se os ataques ao STF, Planalto e Congresso Nacional foram premeditados ou não.