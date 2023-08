Bolsonaro deixa hospital após ser internado para exames pré-operatórios

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou, nesta quinta-feira (24), o Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Bolsonaro estava internado para realizar exames pré-operatórios no sistema digestivo.

"O Presidente Jair Bolsonaro já teve alta do hospital em SP, onde realizou por dois dias inúmeros exames e passará a noite em sua casa em Brasília", escreveu Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente.

Bolsonaro deu entrada no hospital na manhã dessa quarta-feira (23). Conforme Wajngarten, uma bateria de exames foi realizada para avaliar a viabilidades de dois procedimentos. Uma cirurgia para eliminar o refluxo e outra na alça “apertada” do intestino.

“Referidos exames tem por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida de 6/9/18, ainda sem resolução.”, escreveu Wajngarten no Twitter nessa quarta.

Conforme o portal Metrópoles, o ex-chefe do executivo brasileiro deixou o local em um veículo preto, acompanhado por seguranças, sem falar com a imprensa.

Entenda cirurgias de Bolsonaro

O ex-presidente vai tratar uma suboclusão intestinal e dificuldade para se alimentar, segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo. Ele foi internado nessa quarta-feira (23), no Hospital Vila Nova Star, com dores na região abdominal.

A suboclusão no intestino é uma obstrução parcial no órgão. Isso dificulta a eliminação de gases e fezes. A condição foi controlada com dieta, segundo O Globo, mas Bolsonaro ainda terá de ser submetido a cirurgia.

"Os exames realizados agora mostraram que ele está apto para se submeter à cirurgia", informou o cirurgião. Ele deve ter alta nesta próxima sexta-feira (25).