Bolsonaro está internado para tratar suboclusão intestinal e dificuldade para se alimentar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai tratar uma suboclusão intestinal e dificuldade para se alimentar, segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo. Ele foi internado nessa quarta-feira (23), no Hospital Vila Nova Star, com dores na região abdominal.

A suboclusão no intestino é uma obstrução parcial no órgão. Isso dificulta a eliminação de gases e fezes. A condição foi controlada com dieta, segundo O Globo, mas Bolsonaro ainda terá de ser submetido a cirurgia.

"Os exames realizados agora mostraram que ele está apto para se submeter à cirurgia", informou o cirurgião. Ele deve ter alta nesta próxima sexta-feira (25).

Mais três cirurgias em setembro

À Folha de S. Paulo nessa quarta, Bolsonaro disse que vai fazer três cirurgias em setembro para tratar "septo, refluxo e abdômen", problemas ainda decorrentes da facada que levou durante a eleição presidencial em 2018.

No total, o ex-presidente já passou por quatro procedimentos em razão do ferimento causado pelo ataque.