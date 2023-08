Laura Carneiro e Marco Feliciano discutem em sessão da CPMI do 8 de Janeiro

Os deputados federais Laura Carneiro (PSD-RJ) e Marco Feliciano (PL-SP) discutiram durante uma sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) que trata dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O bate-boca aconteceu quando a reunião estava suspensa, mas foi registrado pelo repórter Guilherme Timóteo, da TV Globo, e viralizou nas redes sociais.

Segundo o g1, Feliciano protestou contra o presidente do colegiado, Arthur Maia (União Brasil-BA), que tinha cortado o microfone dos parlamentares até a chegada do militar Luís Marcos dos Reis, chamado para depor. Nesse momento, Carneiro saiu em defesa de Maia e pediu respeito ao presidente da CPI.

"Aprenda a respeitar mulher e homem também", disse Carneiro, ao que Feliciano bateu na mesa e respondeu: "Quem conduz esta porcaria é ele [Maia]".

Ânimos se acalmaram

Pouco depois, os ânimos na sala se acalmaram e a sessão foi retomada, com depoimento de Reis, que atuava na equipe de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O militar está preso desde maio, suspeito de participar do esquema de falsificação de cartões de vacinação.