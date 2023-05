CPMI dos Atos Golpistas já recebeu 48 pedidos de quebras de sigilo; cearense é um dos alvos

Em 48h, desde que foi instalada na quinta-feira (25) no Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os Atos Golpistas do 8 de janeiro já recebeu 396 requerimentos, dentre eles, 48 são pedidos de quebras de sigilo.

As solicitações feitas pelos parlamentares que integram a CPMI ainda precisam ser apreciadas pela comissão, composta por 16 deputados e 16 senadores titulares, com igual número de suplentes.

Dentre os requerimentos há solicitações para acesso bancário, fiscal, telefônico e telemático (dados contidos em dispositivos eletrônicos, como celulares).

Há pedidos para acesso à informação e quebras de sigilo de:

Jair Bolsonaro, ex-presidente

Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

Ailton Barros, ex-militar ligado a Mauro Cid

Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI do governo Lula

José Eduardo Natale, ex-coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do GSI

Também há pedidos de quebra de sigilo para 3 envolvidos na tentativa de explodir um caminhão de combustível em Brasília, dentre eles um cearense:

George Washington de Oliveira Sousa, um dos envolvidos na tentativa de explodir um caminhão de combustível em Brasília;

Wellington Macedo de Souza, cearense e também envolvido na tentativa de explodir o caminhão;

Alan Diego dos Santos Rodrigues, também envolvido no caso dos explosivos;

Outras solicitações de quebra de sigilo estão relacionadas aos suspeitos de terem financiado os atos golpistas.

Confira todas as solicitações no site do Senado Federal

Continuidade dos trabalhos

Com a quebra do sigilo é possível acessar as mensagens contidas em aplicativos de conversas, por exemplo. A maioria das solicitações foram feitas por parlamentares do PT e PDT, partidos que compõem a base do governo.

Os requerimentos ainda serão analisados pelo plenário da CPI. As reuniões para votar requerimentos devem começar na próxima semana.