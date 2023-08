Morre ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Antônio Câmara, aos 85 anos

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Antônio Câmara, morreu, nesta quinta-feira (24), aos 85 anos. Em homenagem ao ex-parlamentar, que comandou o Poder Legislativo Estadual de 1987 até o fim de 1988, a sessão ordinária desta quinta-feira (24) foi levantada. Na ocasião, foi decretado luto de três oficial de três dias.

Os deputados estaduais também fizeram um minuto de silêncio em respeito a Antônio Câmara. O velório deve ocorrer na Funerária Ternura, em Fortaleza, a partir das 13h30. Uma missa está prevista para as 18h. Depois disso, o corpo do ex-parlamentar seguirá para o Crematório Parque Anjo da Guarda.

Ao saber da notícia, o governador Elmano de Freitas (PT) deixou seus sentimentos para a família do ex-deputado.

"Recebi com muito pesar a notícia da morte do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Antônio Câmara, aos 85 anos. Ele foi deputado estadual por cinco mandatos e presidiu a Assembleia Constituinte em 1989. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos"

Homenagens na Alece

Pouco antes de encerrar a sessão, os parlamentares prestaram condolências à família de Antônio Câmara. Na ocasião, o deputado Sérgio Aguiar (PDT) relembrou que o ex-presidente da Assembleia Constituinte foi colega de Parlamento do seu avô, ex-deputado Murilo Aguiar, e também de seu pai, ex-deputado Francisco Aguiar.

"Lembramos também da posição soberana, altivez, que o deputado Antônio Câmara teve como presidente da Assembleia Constituinte, presidente deste Poder Legislativo, para grandes embates que ocorreram. Sem dúvidas nenhuma, deixa entristecido todo o sertão dos Inhamuns. Em nome da viúva, Gorete Sucupira Câmara, deixo meus sentimentos de pesar", declarou Sérgio Aguiar.

Decano da Casa, o deputado Fernando Hugo (PSD) também prestou homenagem à família do ex-colega.

"Levantamos a sessão em homenagem póstuma a um dos mais brilhantes políticos e homem público da história do Ceará. Eu tive o prazer, luxo e alegria de, em chegando a Casa do Povo por volta de 1991, encontrar, debater, discutir sempre aprendendo com a sabedoria amazônica de Antônio Câmara", declarou.

Dra. Silvana (PL) também disse que conheceu Antônio Câmara e que ele foi uma das pessoas a reconhecer nela a vocação para a política.

"Eu conheci o grande e ilustre Antônio Câmara. Sempre que falavam e falam o nome dele, me inspira de gratidão. Eu não tive o prazer de ser presidida por ele, mas tive e tenho o prazer de dizer que o conheci e o abracei. Quero deixar minha singela homenagem para aquele que foi um grande homem público", declarou.

Com família no mesmo berço político de Antônio Câmara, a deputada Gabriela Aguiar (PSD) também prestou condolências

"Antônio Câmara é um tauaense e foi um grande político brasileiro, foi deputado estadual cinco vezes. Muito antes de eu nascer, eu já ouvia falar na raiz da família Aguiar-Câmara na força desse homem", destacou.

Trajetória

Natural de Tauá, Antônio Gomes da Silva Câmara nasceu 4 de abril de 1938 já em uma família com marcante atuação política na região dos Inhamuns, onde fica o município em que nasceu. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), recebeu o convite para ingressar na política aos 36 anos, quando era superintendente adjunto do antigo Instituto Nacional da Previdência Social (INPS).

Concorreu pela primeira vez na eleição de 1974. Exerceu o cargo de deputado estadual por cinco mandatos consecutivos, de 1975 a 1995.

Durante a passagem pela Assembleia Legislativa do Ceará, foi vice-líder do Governo Virgílio Távora, líder do Governo Gonzaga Mota, presidente da Alece (1987-1988) e presidente da Assembleia Estadual Constituinte instalada para elaboração da Constituição Estadual de 1989.

A eleição de 1990 foi a última que Antônio Câmara participou. Ele foi eleito e fez oposição ao então governador Ciro Gomes.