Após exames, Bolsonaro diz que vai realizar três cirurgias em setembro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai realizar três cirurgias em setembro, segundo disse ele ao jornal Folha de São Paulo nesta quarta-feira (23). Ainda pela manhã, ele foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar exames preparatórios para os procedimentos.

Segundo Bolsonaro, as cirurgias serão para tratar "septo, refluxo e abdômen", problemas ainda decorrentes da facada que levou durante a eleição presidencial em 2018. No total, o ex-presidente já passou por quatro procedimentos em razão do ferimento causado pelo ataque.

Após internação, o ex-presidente foi atendido pelo médico pessoal, Antônio Macedo, e desde então segue sob cuidados dele e de Maurício Wajngarten para uma bateria de exames.

Macedo, inclusive, realizou a cirurgia em Bolsonaro em 2018, logo após o político ser esfaqueado em Juiz de Fora, Minas Gerais. O médico é o responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro desde o ocorrido.

Segundo escreveu em rede social seu assessor e advogado Fabio Wajngarten, os "referidos exames têm por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida de 6/9/18, ainda sem resolução", disse.

Bolsonaro realizou, na última semana, uma harmonização orofacial, com procedimentos na face e na boca, em Goiânia. O resultado foi divulgado pelo dentista Rildo Lasmar e não teria apresentado nenhuma intercorrência.