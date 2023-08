Bolsonaro faz harmonização dentária em clínica de Goiânia; veja vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um procedimento estético que mudou o sorriso do político. Ele colocou lente de contato nos dentes com um odontólogo de Goiânia, Goiás, e o resultado foi compartilhado pelo profissional no início desta semana.

“Um sorriso para cada história… As proporções ideais e o estudo da face são primordiais para o resultado harmônico entre o sorriso e o rosto”, disse o dentista Rildo Lasmar ao publicar a imagem, nessa segunda-feira (22), mostrando o antes e o depois do antigo mandatário.

O procedimento estético foi realizado em julho deste ano. Na época, o especialista publicou um vídeo que mostra o político elogiando o resultado da mudança: “Um pouco de vaidade não faz mal a ninguém".

“Realmente superou a expectativa. Um pouco de vaidade não faz mal a ninguém, então estou muito feliz, e quero agradecer a ele e cumprimentá-lo pelo seu profissionalismo, e a forma tão carinhosa que nos tratou aqui, juntamente com toda a sua equipe”, declarou na ocasião.

Segundo informações do portal Metrópoles, a aplicação de lentes custa, em média, R$ 3 mil para cada dente. Como Bolsonaro parece ter feito uma troca das próteses de 28 dentes, a soma do procedimento seria cerca de R$ 84 mil. Não há confirmação se o ex-presidente realmente desembolsou esse valor pelo serviço.

A publicação das imagens do antes e do depois, realizada pelo dentista nesta semana, fez alguns usuários das redes sociais especular se o antigo mandatário também teria feito uma harmonização facial, além da mudança no sorriso. No entanto, conforme a agência Folhapress, a assessoria do político negou que ele tenha sido submetido a um procedimento para tornar o rosto mais "simétrico".