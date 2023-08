Frank Aguiar mostra resultado de harmonização facial; veja antes e depois

Frank Aguiar mudou completamente o visual ao se submeter a um procedimento de harmonização facial. O cantor de 52 anos mostrou o resultado do procedimento no programa Fofocalizando do SBT, nesta quinta-feira (3). Na nova fase, ele também cortou os cabelos, marca registrada da carreira.

A ideia do corte de cabelo veio a partir de uma enquete realizada por Chris Flores, durante a exibição do programa. "O cabelo de milhões está aqui. 30 anos de carreira, de cabelo comprido, agora estou pegando aquele sentimento de desapego, de aceitar tudo. Está tudo certo", disse o músico.

Chris Flores perguntou qual era a sensação após virar e mostrar o resultado. "Rapaz! A sensação é exatamente de se permitir. Carinha de 33 agora", brincou.

Veja antes e depois

Legenda: Cantor Frank Aguiar muda visual e mostra resultado no SBT Foto: Reprodução

Legenda: Frank Aguiar cortou os cabelos durante o programa Fofocalizando Foto: Reprodução/SBT

Legenda: Frank Aguiar mostrou o resultado de harmonização facial no programa Fofocalizando Foto: Reprodução/SBT

Repercussão nas redes sociais

No Twitter, um internauta disse que o cantor, após o corte, ficou parecendo com a dupla Chitãozinho e Xororó. Outro usuário disse que o músico está a cara do apresentador David Brazil.

"Frank Aguiar cortou o cabelo, o mundo já não é mais o mesmo", disse uma internauta. "Frank Aguiar virou o Lula Molusco bonitão", escreveu outro usuário.