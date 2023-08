Bolsonaro se pronuncia sobre envio de mensagem contra o STF: 'qual o problema?'

Jair Bolsonaro (PL) confirmou ao jornal Folha de São Paulo, nesta quarta-feira (23), ter enviado mensagem ao empresário Meyer Nigri insinuando, sem provas, uma fraude do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições do ano passado. O fato levou a Polícia Federal a intimar o ex-presidente para depor na investigação sobre um grupo de empresários que discutiu um golpe de Estado pelo WhatsApp.

"Eu mandei para o Meyer, qual o problema? O [ministro do Supremo Tribunal Federal e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral Luís Roberto] Barroso tinha falado no exterior [sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara, em 2021], eu sempre fui um defensor do voto impresso", disse o ex-presidente em conversa com a Folha em um voo de Brasília a São Paulo, antes de sua internação.

Ainda conforme o jornal, Bolsonaro afirmou que não participava do grupo dos empresários para o qual, segundo a PF, Nigri repassou as mensagens em que criticava ministros do STF e do TSE, acusando-os de interferência no processo eleitoral por terem se manifestado de forma contrária à reintrodução do voto impresso.

A PF ouvirá o ex-presidente especificamente pela difusão do conteúdo associado a fake news, objeto de investigação no STF, para o qual pediu a Nigri "repasse ao máximo". "Eu vou lá explicar", disse Bolsonaro sobre o depoimento, marcado para o dia 31 de agosto.

O termo se encontra na transcrição de uma das mensagens encontradas no celular do empresário.

"O ministro Barroso faz peregrinação no exterior sobre o atual processo eleitoral brasileiro, como sendo algo seguro e confiável. O pior, mente sobre o que se tentou aprovar em 2021: o veto impresso ao lado da urna eletrônica, quando ele se reuniu com lideranças partidárias e o Voto Impresso foi derrotado. Isso chama-se INTERFERENCIA".

"Todo esse desserviço à Democracia dos 3 ministros do TSE STF faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. O Datafolha infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral REPASSE AO MÁXIMO", diz o texto.

Internação para exames

Bolsonaro foi internado na manhã desta quarta-feira (23) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para fazer exames de rotina.

Segundo escreveu em rede social seu assessor e advogado Fabio Wajngarten, os "referidos exames têm por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida de 6/9/18, ainda sem resolução", disse.