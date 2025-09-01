Saiba que horas começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, nesta terça-feira (2)

O julgamento do “Núcleo 1” da Ação Penal (AP) 2668, que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil, o qual o ex-presidente Bolsonaro (PL) faz parte, inicia às 9 horas desta terça-feira (2).

O julgamento será transmitido ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça, aplicativo TV Justiça + e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no (STF) no YouTube.

O STF recebeu 3.357 inscrições de pessoas interessadas em acompanhar, presencialmente, o julgamento. Em razão da limitação de espaço, serão atendidos os pedidos dos primeiros 1.200 inscritos.

Ao todo, serão cinco dias de julgamento do Núcleo 1. As sessões serão realizadas nos dias:

2/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h

3/9 – 9h às 12h

9/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h

10/9 – 9h às 12h

12/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h

Integrantes do Núcleo 1

Alexandre Ramagem , deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;

, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência; Almir Garnier Santos , almirante e ex-comandante da Marinha;

, almirante e ex-comandante da Marinha; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça;

, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno , general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

, ex-presidente da República; Mauro Cid , tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira , general e ex-ministro da Defesa;

, general e ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Os integrantes respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e privacidade de patrimônio tombado.