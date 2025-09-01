Saiba que horas começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, nesta terça-feira (2)
O julgamento do “Núcleo 1” da Ação Penal (AP) 2668, que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil, o qual o ex-presidente Bolsonaro (PL) faz parte, inicia às 9 horas desta terça-feira (2).
O julgamento será transmitido ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça, aplicativo TV Justiça + e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no (STF) no YouTube.
O STF recebeu 3.357 inscrições de pessoas interessadas em acompanhar, presencialmente, o julgamento. Em razão da limitação de espaço, serão atendidos os pedidos dos primeiros 1.200 inscritos.
Ao todo, serão cinco dias de julgamento do Núcleo 1. As sessões serão realizadas nos dias:
- 2/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h
- 3/9 – 9h às 12h
- 9/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h
- 10/9 – 9h às 12h
- 12/9 – 9h às 12h/ 14h às 19h
Integrantes do Núcleo 1
- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
- Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
- Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.
Os integrantes respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e privacidade de patrimônio tombado.