Lula indica Gonet para recondução a cargo na PGR antes do julgamento de Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, recebeu indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após assinatura nesta quarta-feira (27), para recondução a um novo mandato no cargo que ocupa na PGR. O mandato de Gonet só terminaria em dezembro deste ano, já que ele tomou posse no último mês de 2023.

Pouco antes da indicação, ele se reuniu com Lula e, agora, deve passar por nova sabatina no Senado. A data do momento deve ser definida pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

Caso tenha indicação aprovada, Gonet assumirá o cargo na Procuradoria até dezembro de 2027. A recondução será confirmada se ele receber pelo menos 41 votos favoráveis. Em 2023, ele obteve 65 votos.

A recondução ocorre dias antes do início do julgamento de Bolsonaro, o que, segundo interlocutores do governo, seria um aceno positivo à discrição de Gonet nas investigações de políticos

Denúncia sobre trama golpista

Paulo Gonet é o autor da denúncia por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por esquematização de um plano para aplicar um golpe de Estado no Brasil.

As alegações finais dele sobre o caso pedem a condenação de Bolsonaro pelos crimes, entre outros três citados, de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por exemplo.

Segundo Gonet, Bolsonaro "agiu de forma sistemática, ao longo de seu mandato e após sua derrota nas urnas, para incitar a insurreição e a desestabilização do Estado Democrático de Direito".

No comando da PGR, ele ainda participou na punição dos réus dos ataques golpistas do 8 de Janeiro, mas também tomou posições contrárias ao governo, como no caso em que tentou reverter as condenações do ex-ministro José Dirceu na Lava-Jato.