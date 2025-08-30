Wagner: ‘Não acredito que alguém da família Bolsonaro esteja na chapa para presidente’ em 2026

Ao comentar o cenário político nacional, o presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado Capitão Wagner, afirmou que não vê espaço para uma candidatura da família Bolsonaro em 2026. Ele projeta que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará "inelegível” e com “influência reduzida", o que deve alterar o quadro de polarização.

"Ou teremos Lula de um lado e vários candidatos de centro-direita — como Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Romeu Zema —, ou teremos Lula de um lado e um candidato da centro-direita. Não será o Bolsonaro, porque ele está inelegível, ainda vai ter o julgamento, mas todo mundo já sabe o resultado, o Judiciário já deixou claro. Então, ele vai estar encarcerado em uma prisão domiciliar ou em um presídio. A influência vai ser muito menor”, avaliou.

A declaração do político foi dada durante entrevista para a live do PontoPoder da quinta-feira (28). Na conversa com os editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes, o presidente do União Brasil disse acreditar que o PT tentará associar qualquer adversário à imagem do ex-presidente, mas que o debate deverá se concentrar em "problemas reais do País".

Capitão Wagner também descartou a possibilidade de um nome da família Bolsonaro disputar a Presidência.

“Eduardo não pode, está lá nos Estados Unidos e sabe que, se pisar aqui, o Alexandre de Moraes manda prendê-lo. A Michelle Bolsonaro deve ser candidata ao Senado lá no Distrito Federal. Então, não acredito que alguém da família Bolsonaro esteja na chapa para presidente. Seja qual for a situação, ou a gente vai ter vários candidatos e centro-direita, ou teremos um único candidato, mas que não será da família Bolsonaro”, concluiu.