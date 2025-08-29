Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Capitão Wagner rebate Cid: ‘Não se via do meu lado, mas veio conversar para vir para o União Brasil’

Capitão Wagner foi o convidado da live do PontoPoder dessa quinta-feira (28)

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 11:44)
PontoPoder
Capitão Wagner durante entrevista ao PontoPoder. Ele observa os entrevistadores com um leve sorriso no rosto
Legenda: Capitão Wagner é presidente do União Brasil no Ceará
Foto: Ismael Soares

Adversários históricos, o presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner, ironizou uma declaração recente do senador Cid Gomes (PSB). Em coletiva de imprensa na cidade de Várzea Alegre, no último sábado (23), o ex-governador disse que não se via ao lado dos mais novos aliados do seu irmão, Ciro Gomes (PDT), citando nominalmente Capitão Wagner e o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL).

Já na quinta-feira (28), em entrevista na live do PontoPoder, comandada pelos editores Jéssica Welma e Wagner Mendes, Capitão Wagner rebateu as declarações do adversário.

“Eu acho muito engraçado porque, quando ele esteve sem partido, o primeiro partido que ele bateu na porta foi União Brasil. Eu falo aqui em primeira mão para vocês, ele não se via do meu lado, mas veio conversar para vir para o União Brasil”
Capitão Wagner
Presidente do União Brasil no Ceará

O político ainda listou aliados de Cid que são alvos de investigações e respondem a processos por suspeitas de envolvimento com facções criminosas, compra de votos e desvio de recursos públicos, como o prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), e o prefeito cassado de Santa Quitéria, Braguinha (PSB). “Ele quem tem que explicar para o eleitor e para a população as companhias dele”, concluiu.

Cid em 2026

Wagner também comentou sobre a possibilidade de Ciro e Cid estarem em palanques opostos em 2026. “Acho difícil trabalhar contra um irmão, ele pode até não pedir voto para o Ciro, mas pedir para um adversário do Ciro, acho pouquíssimo provável”, disse.

“Caso ele venha (para o campo oposicionista), vou usar a frase dele: ‘Sempre estive do mesmo lado’. Ele que vai ter que se explicar”, ironizou Wagner.

O PontoPoder procurou a assessoria de imprensa do senador Cid Gomes, mas ele não irá comentar as declarações do adversário.

