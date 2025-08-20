Capitão Wagner vai presidir federação União Progressista no Ceará, dizem integrantes dos partidos

O atual presidente do União Brasil, o ex-deputado federal Capitão Wagner, deve ser o novo presidente da União Progressista no Ceará. A federação, oficializada na última terça-feira (19), é resultado da união entre a legenda comandada pelo ex-parlamentar no Estado e o Progressistas (PP). Integrantes dos dois partidos confirmaram ao PontoPoder a informação sobre o comando da federação, ainda de forma extraoficial.

A manutenção de Wagner no cargo mais alto do grupo representa uma vitória dos oposicionistas cearenses, já que o PP integra a base do Governo Elmano de Freitas (PT) e o próprio União Brasil é dividido, com uma ala mais próxima aos petistas. Há, nos bastidores, articulações para tirar da oposição o comando da nova federação.

Procurado pelo PontoPoder, Wagner não oficializou a decisão. Ele acrescentou que o anúncio está previsto para ocorrer na próxima semana. Contudo, um dos correligionários mais próximos da cúpula do União Brasil, o deputado estadual Felipe Mota, confirmou a decisão sobre a liderança do grupo.

“Capitão Wagner será o próximo presidente da federação União Progressista. Agora, vamos procurar os deputados federais, o AJ Albuquerque, o secretário Zezinho Albuquerque, o deputado estadual João Jaime. Temos que dialogar, até porque essa formação é muito nova para os dois campos. A primeira coisa que tem que existir é o respeito. Agora, se vier uma resolução nacional dizendo que os dois campos têm que fazer algo, vamos ter que respeitar, ou, em março, quem não se sentir confortável vai deixar (a federação)”, disse Mota.

Base ou oposição?

Integrante do PP, o deputado estadual João Jaime também confirmou o nome de Wagner. "Eu fui informado hoje (quarta-feira), extraoficialmente, que o presidente da Federação seria o Capitão Wagner. O Capitão é uma pessoa conceituada, muito ponderada e eu acho que, se concretizar, é uma boa escolha", disse.

Veja também PontoPoder Após negar apoio, André Fernandes ensaia aproximação e dá recado a Ciro: “É bom que ele saia do PDT” PontoPoder Ciro se encontra com lideranças do União em Brasília, em meio a impasse sobre futuro partidário

Integrante da base governista, o parlamentar defendeu que a ala de mandatários do União Progressistas mais próxima ao governador Elmano de Freitas seja "liberada" para se manter como governista, ainda que a federação seja liderada por um nome da oposição. "Nossa intenção é continuar na base do governo. Agora, que isso seja discutido com a gente, o ruim é quando você vê uma decisão de cima para baixo, que você aqui tem que cumprir", concluiu.

Correligionário de João Jaime, o deputado estadual Almir Bié (PP) disse que enxerga com bons olhos a federação e confirmou também ter sido informado de que Wagner deve presidir o grupo.

O parlamentar defendeu que não haja uma polarização entre integrantes do União Brasil e do PP. "Até por conta que o União Brasil tem deputados que votam com o Governo (do Estado), então, nós continuaremos com o nosso querido governador Elmano, seguimos na base", disse.

Por outro lado, o deputado federal Danilo Forte (União) defendeu que a federação reforce o campo da oposição. Segundo ele, já que o União Brasil no Ceará é maioria na federação, o grupo todo deve seguir o posicionamento da sigla, portanto, manter-se na oposição.

"Um partido ter a coerência de manter nos estados o posicionamento nacional é uma virtude, fortalece o partido. É muita incoerência o partido ter uma postura a nível nacional e outra a nível estadual, dá margem até para interpretações equivocadas sobre a importância e a coerência do partido", disse.