Oposição manda comitiva a Brasília e esquenta disputa pela União Progressista no Ceará

A formalização da federação entre União Brasil e Progressistas, nesta terça-feira (19), em Brasília, teve a presença ostensiva de lideranças da oposição cearense. Em meio à disputa de bastidores com a base governista pelo controle da nova federação no Estado, já mirando 2026, nomes como Ciro Gomes, Capitão Wagner e Roberto Cláudio se destacaram na comitiva cearense, que teve, inclusive, direito à fala no evento nacional.

Ainda filiado ao PDT, mas em tratativas para deixar a sigla, Ciro Gomes discursou defendendo o fim da polarização entre Lula e Bolsonaro. Para ele, uma federação representa um “caminho” capaz de tirar o País da dicotomia política que se arrasta há anos.

Disputa aberta no Ceará

No Estado, a União Progressista já nasce em meio a uma disputa acirrada. O Progressistas integra a base de apoio do governador Elmano de Freitas (PT), com presença no secretariado e alinhamento em votações estratégicas na Assembleia Legislativa.

Já a União Brasil vive uma divisão interna: de um lado, lideranças próximas ao Palácio da Abolição, como a deputada Fernanda Pessoa e seu pai, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa; de outro, expoentes da oposição, como Capitão Wagner e o deputado federal Danilo Forte.

A ida em peso da oposição ao ato em Brasília é um movimento para tentar consolidar a federação no campo contrário ao governo Elmano.

Roberto Cláudio se aproxima da sigla

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, outro integrante da comitiva, deve anunciar em breve a data de sua filiação ao União Brasil, já com planos eleitorais voltados para 2026. Após deixar o PDT, ele declarou que iria ingressar na legenda, mas a formalização vinha sendo adiada.

Atuação do governismo

Desde o anúncio da federação, a articulação preocupa os aliados do governador Elmano no Ceará. O primeiro impacto seria a perda do tempo da TV e da estrutura do Progressistas, atualmente sob comando de AJ Albuquerque no Estado.

Além disso, uma eventual aliança entre todas as forças oposicionistas, incluindo o PL, poderia ampliar significativamente o peso político da oposição já nas eleições do próximo ano.

Diante desse cenário, está em curso uma estratégia do governo para fortalecer sua presença dentro da federação, tanto no Progressistas quanto no União Brasil.