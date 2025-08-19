André Figueiredo confirma reaproximação com o PT e evita falar da posição de Ciro

O PDT definiu, em encontros realizados na semana passada, manter a estratégia de reaproximação com o PT tanto em Fortaleza quanto no governo do Estado. Os presidentes estadual, André Figueiredo, e nacional, Carlos Lupi, confirmaram a estratégia e aguardam contatos com lideranças petistas para seguirem a tratativa.

André Figueiredo confirma a esta Coluna a tratativa e reafirma que o interesse do partido é se reestruturar pensando na eleição do próximo ano. Ele evita falar na situação do ainda correligionário Ciro Gomes, que estaria de saída do Partido.

“Ciro é um amigo. Tenho respeito por ele, mas não temos como apoiar ninguém que seja da extrema-direita. Essa não é a tradição do PDT, ao contrário. A situação dele quem tem que definir é ele mesmo”, sugeriu.

O PDT já participa da gestão do prefeito Evandro Leitão na Capital e agora está próximo da adesão também à administração estadual, após as turbulências instaladas na legenda desde 2022, quando houve o rompimento interno.

Vereadores defendem liberação de dissidentes

Com a maior bancada na Câmara Municipal de Fortaleza, a sigla quer se preparar para o embate do ano que vem, começando por uma “faxina” interna. Isso incluiria a liberação para saída de mandatários sem questionamentos judiciais.

André Figueiredo, entretanto, nega que haja possibilidade de anuência, mas ponderou que fechada a nova posição da legenda, todos serão informados e terão que fazer uma opção.

Ciro Gomes em direção contrária

Enquanto o partido se movimenta para a esquerda, Ciro Gomes e seus aliados vão no sentido contrário. Ele está tentando liderar um projeto de oposição a Elmano de Freitas e Camilo Santana. Essa é uma obviedade a mostrar que os dois projetos já não conversam mais.

Entretanto, sem declarações sobre rompimento oficial de lado a lado, a situação vai se arrastando sem definição.

Desconforto geral

André Figueiredo voltou a dizer que o PDT “não está e nem nunca esteve à venda”, em relação a declaração de Ciro, na última sexta-feira de que “poderosos” estariam tentando comprar o partido para evitar que ele seja candidato à governador do Estado.