'Não vamos liberar para votar em quem quiser', diz Capitão Wagner sobre federação União Brasil e PP

Nome mais cotado para presidir a federação entre União Brasil e PP no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner ainda evita confirmar a nova função, mas já fala em decisões a serem tomadas na liderança do grupo. Em entrevista para a live do PontoPoder, nessa quinta-feira (28), ele disse que a junção das duas siglas no Estado reforçará a ala de oposição ao PT.

A declaração, dada aos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes, vai de encontro à expectativa de membros governistas do PP Ceará e de parte do União Brasil. As duas siglas oficializaram a federação no último dia 19 de agosto, contudo, enfrentam uma divisão no Estado, onde o PP compõe a base governista e o União Brasil é um dos redutos da oposição. Conforme o acordo estabelecido nacionalmente, o comando da federação no Ceará ficará sob a tutela da legenda presidida por Wagner.

"Eu tenho que falar na hipótese de eu ser o presidente da federação, então, em eu sendo o presidente da federação, lógico que a gente não vai liberar para votar em quem quiser, até porque a federação vai estar com chapa majoritária. Se eu sou presidente da federação e nós temos o candidato a governador, vão (ter que) votar no nosso candidato a governador, ou então sai" Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará

O político reforçou que, caso algum filiado ao União Brasil ou ao PP não siga a orientação da federação, poderá responder por infidelidade partidária.

"Se nós estamos lá com o senador, tem que votar na chapa majoritária, ou então procure outro rumo. Não há como a gente ter essa possibilidade de liberação para votar em quem quiser, não seria legítimo nem com o projeto nacional da federação, nem com o nosso próprio projeto aqui", completou.

Wagner destacou que as estruturas partidárias das duas legendas continuarão existindo mesmo após a federação, contudo, reforçou que o "encaminhamento político" precisará ser uniforme. "O próprio (Antônio) Rueda (presidente nacional do União Brasil) me disse: 'Wagner, não faz sentido liberar uma coligação com o PT em qualquer estado porque vai desmoralizar a finalidade da federação. A federação foi criada para quê? Para fazer oposição ao PT e entrar em um outro projeto para o País'", afirmou Wagner.