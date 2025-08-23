Como especialistas avaliam o impacto da nova federação União Progressista para a política no Ceará

Oficializada nesta semana, a federação entre União Brasil e Progressistas, a União Progressista, une duas das maiores legendas do Congresso. Contudo, a junção já nasce cercada de disputas internas espalhadas por todo o País. No Ceará, onde um partido integra a base governista e o outro atua na oposição, o desfecho dessa queda de braço, seja ele qual for, promete ter impactos decisivos nas articulações para o pleito de 2026.

O resultado vai definir quem terá mais influência sobre a maior bancada federal do País, com direito ao maior tempo de propaganda eleitoral gratuita e à fatia mais robusta dos recursos partidários — que pode ultrapassar R$ 1 bilhão.

A “super-federação” tem em seus quadros a maior bancada da Câmara, com 109 deputados, e a segunda maior no Senado, com 14 mandatários. No Ceará, o União Brasil chega com quatro deputados federais e quatro estaduais, já o PP soma um representante na Câmara dos Federal e três nomes da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Conforme a professora de graduação e pós-graduação em Direito da Unifor e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mariana Dionísio de Andrade, essa nova federação inaugura um movimento de aliança entre duas siglas com ampla representação no Congresso Nacional.

Novo patamar para as federações

Incluído pela Reforma Eleitoral de 2021, por meio da Lei nº 14.208/2021, o mecanismo das federações foi uma alternativa criada pelos congressistas para reduzir os impactos das medidas contra a fragmentação partidária no Brasil. As federações preveem que as legendas atuem de forma unificada em todo o país com o prazo mínimo de união de quatro anos. É uma espécie de meio termo entre as antigas coligações e as fusões partidárias.

“As federações até agora serviram, em grande medida, para a sobrevivência de partidos menores sob a tutela de legendas maiores, como no caso do PT-PCdoB-Rede e PSDB-Cidadania. No caso da União Progressista, o cenário é diferente: dois partidos robustos se unem e formam a maior bancada do Congresso”, aponta Mariana Dionísio.

Para ela, além desse “novo patamar” de relações partidárias, “isso também amplia o risco de tensões internas, já que a convivência entre lideranças com força semelhante tende a gerar disputas mais intensas por espaço e direção, o que pode fragilizar a coesão do bloco”.

“Toda essa movimentação sinaliza uma nova etapa das federações, menos voltada à proteção de partidos frágeis e mais direcionada para a criação de polos de poder com alta capacidade de influência nacional e impacto direto nas disputas regionais” Mariana Dionísio de Andrade Professora de graduação e pós-graduação em Direito da Unifor e doutora em Ciência Política pela UFPE

É de olho nessa influência que lideranças governistas admitem, nos bastidores, que entraram em campo para tentar conduzir a federação para a base do governador Elmano de Freitas (PT). Atualmente, o União Brasil é oposição no Estado, inclusive comandado por um dos principais nomes oposicionistas, o ex-deputado federal Capitão Wagner. A legenda, no entanto, tem se apresentado dividida, com nomes alinhados à gestão petista, incluindo deputados federais e estaduais.

“Enquanto o grupo ligado ao Capitão Wagner atua como oposição, há grupos que têm se aproximado bastante do governo desde que Elmano de Freitas assumiu, como o de Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú e do deputado Moses Rodrigues, que tem em Sobral sua principal base”, aponta o cientista político Pedro Barbosa, que também é diretor técnico do Instituto de Pesquisa Opnus.

Já o PP, sob comando do deputado federal AJ Albuquerque, é uma das mais fiéis bases de sustentação do grupo governista. O pai do presidente da legenda, por exemplo, é o secretário estadual das Cidades, Zezinho Albuquerque (PP). Diante dessas diferenças, o União Brasil parte na frente, já que, pelo acordo costurado pelas cúpulas nacionais dos dois partidos, o diretório que tiver o maior números de mandatários será quem decidirá o rumo à federação nos estados — no caso do Ceará, o União Brasil.

“A nova federação entra no jogo político com o maior tempo de propaganda no horário eleitoral, além da maior fatia dos fundos partidário e eleitoral. No cenário cearense, onde o partido pode marchar ao lado do governo ou lançar candidatura própria, tudo isso dobra de valor, pois contar com a aliança dessa federação não significa apenas aumentar o meu tempo de propaganda, mas também retirar esse tempo da candidatura adversária” Pedro Barbosa Cientista político e diretor técnico do Instituto de Pesquisa Opnus

Conforme o PontoPoder apurou, lideranças governistas tentaram, por meio de tratativas em Brasília, promover uma troca de comando no União Brasil no Ceará e colocar um governista como sucessor de Wagner.

Mariana Dionísio aponta que, diante de federações tão amplas e com alinhamentos políticos tão diferentes, a “primeira consequência” é justamente esse peso maior nas negociações a partir de Brasília.

“Como o Ceará reúne lideranças governistas e oposicionistas, a disputa pelo comando local da sigla tende a influenciar diretamente o equilíbrio político porque, dependendo de quem assuma a direção no Estado, a federação pode se tornar parceira estratégica do governo Elmano ou um polo de reorganização da oposição”, acrescenta.

As cartas na manga da oposição

Para Pedro Barbosa, manter o controle do União Brasil e da federação no Ceará tem um peso maior para a oposição, já que o partido é um dos principais redutos do grupo no Estado.

“Se o partido se posicionar a favor do governo, além do que falamos sobre o tempo de TV e fundo eleitoral, duas lideranças importantes e seus respectivos grupos precisariam se reorganizar”, avalia o cientista político, referindo-se a Capitão Wagner e ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que teve sua filiação anunciada, mas ainda não chegou a ser oficializada.

Já no caso do PP, o rearranjo também envolveria peças importantes, como o próprio Zezinho Albuquerque. Ao PontoPoder, na última semana, ele disse que “não tem como deixar de apoiar o Governo Elmano”. “Nem passa pela cabeça”, reforçou.

Integrantes do PP e do União Brasil aguardam que o desfecho dessa disputa ocorra na próxima semana, quando as lideranças nacionais das siglas devem anunciar os novos dirigentes estaduais. Conforme apurou o PontoPoder, a condução de Capitão Wagner para comandar a federação, com um aliado do político ocupando seu lugar no comando do União Brasil, ganhou força nos últimos dias.

Procurado pela reportagem, o ex-deputado não oficializou a decisão. Contudo, um dos correligionários mais próximos da cúpula do União Brasil, o deputado estadual Felipe Mota, confirmou a decisão sobre a liderança do grupo.

“Capitão Wagner será o próximo presidente da federação União Progressista. Agora, vamos procurar os deputados federais, o AJ Albuquerque, o secretário Zezinho Albuquerque, o deputado estadual João Jaime. Temos que dialogar, até porque essa formação é muito nova para os dois campos. A primeira coisa que tem que existir é o respeito. Agora, se vier uma resolução nacional dizendo que os dois campos têm que fazer algo, vamos ter que respeitar, ou, em março, quem não se sentir confortável vai deixar (a federação)”, disse Mota.

A cientista política Cleris Albuquerque afirma que, a nível nacional, é estratégico que a federação mantenha a postura do União Brasil e do PP, de “centrão”.

“Até mesmo porque é estratégico transitar entre os dois lados e mudar esse direcionamento poderia acarretar em alguma instabilidade, mas, em nível local, a orientação deve ser bastante específica sobre o comando da federação, com Capitão Wagner”, aponta, reforçando que o político já tem uma liderança como oposicionista consolidada, o que fortalecerá a sigla para o lançamento de um nome para o Governo do Ceará em 2026.

De partidos divididos a uma federação dividida

O deputado estadual governista João Jaime (PP) defendeu, na última semana, que a ala de mandatários do União Progressista mais próxima ao governador Elmano de Freitas seja "liberada" para se manter como governista, ainda que a federação seja liderada por um nome da oposição. "Nossa intenção é continuar na base do governo. Agora, que isso seja discutido com a gente, o ruim é quando você vê uma decisão de cima para baixo, que você aqui tem que cumprir", concluiu.

Correligionário de João Jaime, o deputado estadual Almir Bié (PP) defendeu que não haja uma polarização entre integrantes do União Brasil e do PP. "Até por conta que o União Brasil tem deputados que votam com o Governo (do Estado), então, nós continuaremos com o nosso querido governador Elmano, seguimos na base", disse.

Cleris Albuquerque aponta que, na conjuntura que se desenha, as divisões internas no União Progressista devem permanecer. “A aliança ocorreu porque era boa e estratégica (maior bancada, mais fundo eleitoral, mais tempo de tv), mas é fato que nenhum dos lados deseja assumir o papel de coadjuvante e não quer mexer em ‘time que está ganhando’, ou seja, manter o posicionamento e as articulações políticas já existentes”, afirma.

Avaliação semelhante é feita por Mariana Dionísio. Segundo ela, por mais que a federação estimule algum grau de alinhamento programático, sobretudo em torno de pautas econômicas liberais e de fortalecimento do setor produtivo, “é improvável que isso elimine as divisões internas, já que as legendas são heterogêneas e fortemente marcadas por lideranças regionais”.

“O mais provável é uma convivência híbrida: consenso em temas estratégicos nacionais e manutenção das disputas locais sob o mesmo guarda-chuva”, aponta.

Ao PontoPoder, o deputado federal Danilo Forte (União) rechaçou essa possibilidade. Ele defendeu que a federação reforce o campo da oposição. Segundo ele, já que o União Brasil no Ceará é maioria na federação, o grupo todo deve seguir o posicionamento da sigla, portanto, manter-se na oposição.

"Um partido ter a coerência de manter nos estados o posicionamento nacional é uma virtude, fortalece o partido. É muita incoerência o partido ter uma postura a nível nacional e outra a nível estadual, dá margem até para interpretações equivocadas sobre a importância e a coerência do partido", disse.

De olho em 2026

Com a formalização da federação, União Brasil e Progressistas passam a atuar como um único partido pelos próximos quatro anos. Consolidado como a maior força do Congresso, o grupo vai abocanhar fatias significativas de recursos eleitorais.

No Ceará, o acerto sobre quem comandará a federação ainda não tem prazo definido, embora seja esperado para os próximos dias. O desfecho deve alterar alianças, reposicionar candidaturas e influenciar diretamente o desenho da disputa estadual em 2026.

