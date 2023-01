Anderson Torres chega a Brasília e é preso pela Polícia Federal

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, chegou ao Brasil na manhã deste sábado (14) e foi preso pela Polícia Federal. Segundo informações do G1, a prisão foi efetivada após ele desembarcar em Brasília, vindo dos EUA.

A prisão dele havia sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como consequência dos atos terroristas em Brasília, em 8 de janeiro, quando as sedes dos três Poderes foram invadidas por criminosos.

A suspeita é de que Torres, que na ocasião era secretário de Segurança do Distrito Federal, em conjunto com setores da Polícia Militar e de militares, tenha atuado para facilitar a ação dos terroristas bolsonaristas. O ex-ministro nega.

Logo após a decisão sobre sua prisão se tornar pública, Torres disse, pelas redes sociais, que se entregaria.

Quem é Torres

O ex-ministro assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal depois de deixar o Ministério da Justiça, com o fim do governo Jair Bolsonaro (PL).

Ele era o responsável pelo comando da segurança pública do DF quando a depredação de 8 de janeiro aconteceu.

O então comandante da PM do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, também teve a prisão decretada por Moraes e já se entregou.

Horas após os atos terroristas em Brasília, na madrugada do dia 9 de janeiro, Anderson Torres se pronunciou pelas redes sociais, repudiou os ataques e negou conivência com os vândalos bolsonaristas.

"Lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos", escreveu.

Após a decretação da prisão, Torres informou que interromperia as férias nos EUA e voltaria ao Brasil para se entregar à Justiça.

"Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa", afirmou Torres.

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Torres, em Brasília. No local, foi encontrada uma minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mudar o resultado das eleições de 2022.