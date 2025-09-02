STF tem ambulatório médico disponível durante julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia, nesta terça-feira (2), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. Ao longo de duas semanas, o entorno da sede do tribunal terá reforço na segurança, que inclui o uso de drones e policiais com cães farejadores.

O efetivo extra de homens e viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi destacado na segunda-feira (1º) e deve ficar de prontidão ao menos até o próximo dia 12, quando a sentença deve ser proferida.

Também começou a operar, ainda na segunda, uma Célula Presencial Integrada de Inteligência, instalada na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal. A estrutura reúne órgãos de segurança locais e nacionais para monitoramento da movimentação de pessoas em Brasília e nas redes sociais com objetivo de lançar ações preventivas, se necessário.

Estão proibidos, nas proximidades do STF, aglomerações que caracterizem manifestações e qualquer tipo de acampamento.

Pessoas que transitam pela Praça dos Três Poderes e nas vias de acesso ao Supremo são monitoradas e podem ser abordadas por policiais para revistas de mochilas e bolsas. Uma das preocupações é com ações solitárias por parte de algum apoiador do ex-presidente. Serão feitas também varreduras diurnas e noturnas com drones de imagem térmica.

Desfile de 7 de setembro

Interdições na Esplanada dos Ministérios durante a semana não estão previstas, com exceção para o desfile de 7 de setembro, que ocorre no domingo. Nesse caso, o fechamento da via ocorre a partir das 17h do sábado (6), na altura da Catedral de Brasília, e às 23hs, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

Para o desfile, o acesso ao público estará aberto a partir das 6h do domingo. Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

Policiais dormem no STF

A preparação do STF para o julgamento teve início em agosto, quando cerca de 30 agentes da Polícia Judiciária foram enviados de diversos estados. Outros estão dormindo na sede do tribunal, em dormitórios montados para que fiquem de prontidão.

Entre as precauções, houve varreduras repetidas no edifício do Supremo e na casa dos ministros da Primeira Turma, que é composta por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Os réus do "núcleo 1" da trama golpista respondem por cinco crimes, cuja pena somada pode ultrapassar os 40 anos de prisão. São eles: integrar organização criminosa armada, atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado da União.