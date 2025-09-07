Jipe causa atropelamento durante desfile de 7 de Setembro em Santa Catarina

Quatro pessoas foram atropeladas por um jipe durante o desfile cívico do 7 de Setembro em Brusque, cidade do interior de Santa Catarina. O motorista do veículo, que participava da apresentação, perdeu o controle da direção.

Duas mulheres tiveram que ser encaminhadas ao hospital. Uma idosa de 75 anos fraturou um dos tornozelos e tem suspeita de lesão na coluna.

Uma mulher de 35 anos, que segurava uma criança de colo e cai no chão no momento em que é atingida pelo jipe, também foi levada a unidade hospitalar com ferimentos leves.

A criança não se machucou assim como uma adolescente de 14 anos, que também foi atingida quando o veículo invadiu a calçada. As informações são do g1.

Apesar de participar da apresentação, o jipe não pertencia à Prefeitura de Brusque ou era vinculada ao Tiro de Guerra, instituição pertencente ao Exército brasileiro. O esclarecimento foi feito pela gestão municipal da cidade.

Na verdade, o veículo pertence a um grupo de entusiastas de automóveis militares antigos. O motorista que perdeu o controle do veículo, e não teve a identidade divulgada, permaneceu no local e pode responder criminalmente pelo acidente.

Segundo o tenente-coronel da Polícia Militar Pedro Machado, o caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil.

"A Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência, vai pegar o testemunho das pessoas das vítimas, caso as vítimas desejam representar criminalmente, o condutor pode responder por lesão corporal culposa na condução do veículo", disse ao g1.

Ainda segundo ele, o motorista teria perdido o freio do jipe, o que teria ocasionado o atropelamento. A Prefeitura de Brusque informou que também abriu um processo de apuração para investigar o acidente.