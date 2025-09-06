Diário do Nordeste
Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança

Equipes do DF e do Governo Federal atuam em conjunto; Esplanada terá bloqueios e revista do público

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança
Legenda: Com o tema “Brasil Soberano”, o evento terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e autoridades
Foto: José Cruz / Agência Brasil

O Desfile Cívico-Militar do 7 de Setembro, que será realizado neste domingo (7) em Brasília (DF), contará com esquema especial de segurança para garantir tranquilidade ao público na Esplanada dos Ministérios. A região será monitorada por câmeras e drones.

Participam da operação órgãos do Governo do Distrito Federal, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e o Ministério da Defesa. Estarão de prontidão unidades especializadas da Polícia Militar, como Cavalaria, BPCães e Bope, além da Polícia Civil, com a Divisão de Operações Especiais (DOE) e a Divisão de Operações Aéreas (DOA).

O reforço segue modelo já aplicado em grandes eventos, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus por tentativa de golpe de Estado, em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o GSI, responsável pela segurança presidencial, serão usados também meios das Forças Armadas. O gabinete afirmou atuar de forma preventiva, monitorando cenários de risco às autoridades.

Esquema de trânsito

A Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h de sábado (6). O tráfego da via S1 será desviado para a L2 Sul e a N1. Às 23h, as restrições se ampliam até a Rodoviária do Plano Piloto e a L4.

No domingo (7), o transporte público será gratuito. O metrô funcionará das 5h30 às 19h. O acesso ao desfile começa às 6h, com revistas na lateral da Catedral e nas escadarias dos ministérios.

Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança
Legenda: O reforço segue modelo já aplicado em grandes eventos, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro
Foto: Bruno Peres / Agência Brasil

O que pode e o que não pode levar

Estão proibidos: armas, objetos cortantes, sprays, substâncias inflamáveis, vidros, latas, isopores, fogos de artifício, mochilas grandes, barracas, mastros e drones sem autorização. Também não é permitida a entrada de animais, exceto cães-guia.

São permitidos: lanches, frutas, biscoitos, bebidas (desde que não estejam em garrafas de vidro), bonés, chapéus, protetor solar em creme, além de máscaras hospitalares.

As arquibancadas terão capacidade controlada e espaços adaptados para pessoas com deficiência, com entrada pelo Bloco J. No local haverá pontos de hidratação e banheiros químicos.

Programação

Com o tema “Brasil Soberano”, o evento terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e autoridades.

Entre os destaques estão os desfiles motorizado e da cavalaria das Forças Armadas, a pirâmide humana, a Esquadrilha da Fumaça e apresentações que remetem ao Novo PAC e à COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém.

Desde o início da semana, prédios públicos de Brasília recebem projeções especiais alusivas ao 7 de Setembro, incluindo o Congresso Nacional, o Museu da República, o STF e o Palácio do Planalto.

Em Brasília, Desfile de 7 de Setembro terá reforço na segurança
