Jovem desaparecida após sair do trabalho em SP é encontrada morta caída em rua

Uma jovem de 21 anos desaparecida na última quarta-feira (3) após sair do trabalho na Zona Sul de São Paulo foi encontrada morta na quinta (4) em uma rua de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo informações da Polícia Civil paulista, a morte é considerada suspeita e exames devem apontar quais as causas do óbito.

Identificada como Adrielly Ferreira Santana, a jovem teria saído do local onde trabalhava por volta das 18h do dia do desaparecimento, solicitando um carro por aplicativo na Avenida Doutor Cardoso, Vila Olímpia, na Zona Sul de SP. As informações foram publicadas pela família nas redes sociais.

Câmeras de segurança obtidas pela TV Globo mostraram o momento em que a jovem foi vista pelas ruas de São Bernardo do Campo, por volta das 20h, até um local onde ela some por meio dos arbustos.

"Estamos ligando e só chegam as mensagens, mas não temos retorno. Dois dos amigos mais próximos dela não sabem de nada. Fizemos contato na empresa que ela trabalha, e eles disseram que ela saiu de lá, pegou um Uber às 18h de 03/09 e não foi trabalhar", escreveu a irmã de Adrielly após o sumiço

A família registrou o desaparecimento por meio de um boletim de ocorrência.

Corpo encontrado

O corpo de Adrielly, conforme a Secretaria de Segurança Pública de SP, foi encontrado em uma via do bairro Anchieta, em São Bernardo do Campo, e foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML). As causas ainda estão sendo investigadas.

O enterro ocorreu na sexta-feira (5), no Cemitério Carminha. A Universidade Federal do ABC (UFABC), onde a jovem estudava, lamentou a morte de Adrielly, manifestando "profundo pesar e solidariedade à família".