Candidato a prefeito de Amajari é baleado em atentado e passa por cirurgia, em Roraima

O candidato a prefeito de Amajari, em Roraima, Toinho da Aderr (PRD), foi atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, na noite de terça-feira (24), durante atentado a um sítio de amigos dele, a cerca de um quilômetro da sede do município, no Norte do Estado.

O político foi atingido no peito, na barriga, no ombro e na perna esquerda, conforme informações do portal G1. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Roraima (HGR), na capital Boa Vista, onde passou por uma cirurgia na manhã dessa quarta-feira (25). Não há detalhes sobre o atual estado de saúde dele.

A esposa do candidato relatou que ele estava dormindo quando, às 23h58, um homem invadiu a propriedade, chamou por Aderr e, em seguida, realizou ao menos 12 disparos. Agentes da Polícia Militar encontraram cerca de seis cápsulas de calibre 9 milímetros no chão do imóvel, que pertence a amigos da vítima.

Ainda conforme o G1, a companheira do candidato disse que mesmo ele ferido conversou ela. Foi a mulher quem acionou o serviço de emergência e alertou as autoridades.

Segundo a Polícia, o político disse que viu um vulto e, meia hora antes do atentado, recebeu a visita de um homem, conhecido como "Nego", que teria feito algumas perguntas.

Ao G1, a esposa de Aderr disse que tem uma suspeita de quem foi o autor do crime, no entanto, ele ainda não foi identificado pelos investigadores. O caso foi registrado pela Polícia Militar como tentativa de homicídio.