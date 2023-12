Dupla é vista colocando fogo em estátua da Havan em Porto Velho

Dois homens foram vistos ateando fogo na estátua da loja da Havan em Porto Velho, Rondônia, nesta quinta-feira (14). A conhecida réplica da Estátua da Liberdade do estabelecimento foi incendiada por volta das 4h da manhã, na Avenida Governador Jorge Teixeira, no bairro Industrial.

De acordo com informações do portal Uol, a dupla foi até a loja em uma moto Honda Biz. Após descerem do veículo, as duas pessoas seguiram a pé até o monumento. Enquanto uma voltou para manobrar a moto, a outra iniciou o incêndio. Em seguida, a dupla fugiu do local pela contramão.

Recompensa de R$ 100 mil

Luciano Hang, dono da empresa, se pronunciou sobre o ocorrido e pediu ajuda para identificar os responsáveis pelo incêndio. A Havan, inclusive, está oferecendo recompensa de R$ 100 mil para quem tiver informações que auxiliem na localização dos suspeitos.

"Vamos trabalhar agora para identificar e punir quem fez isso com nossa Estátua", afirmou Luciano Hang. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (47) 98825-2096.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil para apurar o caso.