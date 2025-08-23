Trio bate caminhão furtado ao ser perseguido pela PM em Fortaleza; veja vídeo

Três homens foram capturados após furtar caminhão e bater o veículo durante perseguição da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na manhã deste sábado (23).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a captura aconteceu após uma equipe policial ter sido acionada para verificar a presença de um caminhão com registro de furto, que estaria circulando na região.

Durante a abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada, iniciando um acompanhamento tático. O condutor perdeu o controle do veículo. Os ocupantes tentaram fugir, mas foram capturados.

Veja também Segurança Trio é preso por tentativa de homicídio no Vicente Pinzón, em Fortaleza Segurança Homem é preso com mais de R$ 18 mil em notas falsas na CE-085, em Caucaia Segurança PM apreende 100 kg de maconha escondidos em pacotes de castanha de caju no Interior do CE

Foram detidos dois homens, de 27 e 18 anos. O mais jovem possui passagens por uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de atos infracionais, quando adolescente, análogos aos crimes de roubo e de tráfico de drogas.

Também foi apreendido um adolescente, de 16 anos, com antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de porte ilegal de arma. Os homens, que ficaram lesionados durante a ocorrência e receberam atendimento médico em uma unidade de saúde.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado por atos infracionais análogos a receptação e direção perigosa. Já os adultos foram autuados por corrupção de menores, receptação e direção perigosa. Ambos permanecem à disposição da Justiça.