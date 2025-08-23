Trio bate caminhão furtado ao ser perseguido pela PM em Fortaleza; veja vídeo
Foram detidos dois homens, de 27 e 18 anos, e apreendido um adolescente, de 16 anos
Três homens foram capturados após furtar caminhão e bater o veículo durante perseguição da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na manhã deste sábado (23).
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a captura aconteceu após uma equipe policial ter sido acionada para verificar a presença de um caminhão com registro de furto, que estaria circulando na região.
Durante a abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada, iniciando um acompanhamento tático. O condutor perdeu o controle do veículo. Os ocupantes tentaram fugir, mas foram capturados.
Foram detidos dois homens, de 27 e 18 anos. O mais jovem possui passagens por uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de atos infracionais, quando adolescente, análogos aos crimes de roubo e de tráfico de drogas.
Também foi apreendido um adolescente, de 16 anos, com antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de porte ilegal de arma. Os homens, que ficaram lesionados durante a ocorrência e receberam atendimento médico em uma unidade de saúde.
O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado por atos infracionais análogos a receptação e direção perigosa. Já os adultos foram autuados por corrupção de menores, receptação e direção perigosa. Ambos permanecem à disposição da Justiça.