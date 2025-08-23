Homem é preso com mais de R$ 18 mil em notas falsas na CE-085, em Caucaia

O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu R$ 18,3 mil em cédulas falsas e prendeu um homem de 47 anos, na tarde dessa sexta-feira (22).

A ação aconteceu durante uma abordagem de rotina na altura do quilômetro 03 da rodovia estadual CE-085, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a corporação, uma equipe do BPRE realizava fiscalização de trânsito quando abordou uma caminhonete modelo Hilux. Na vistoria veicular, os policiais localizaram o dinheiro falsificado escondido na parte lateral do console, próximo à alavanca de câmbio.

Ao que informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), por meio de nota divulgada em seus canais oficiais, diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão.

O suspeito, que já possuía antecedentes por crime contra a fé pública, foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, em Fortaleza, onde foi autuado com base no artigo 289 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o crime de moeda falsa.