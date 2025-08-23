Diário do Nordeste
PM apreende 100 kg de maconha escondidos em pacotes de castanha de caju no Interior do CE

Suspeitos usaram a estratégia para tentar despistar os policiais, mas acabaram presos em flagrante

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Pacotes roxos de maconha empilhados com castanhas espalhadas no chão e placas da Polícia Militar e BPRE acima.
Legenda: Material apreendido pelos policiais
Foto: Divulgação/SSPDS

Dois homens foram presos, na madrugada deste sábado (23), transportando 100 kg de maconha embalados em sacos de castanha de caju, em Santa Quitéria, no Interior do Ceará. Durante a ocorrência, policiais militares do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário do Ceará (BPRE) identificaram o veículo suspeito e realizaram a abordagem.

A dupla foi conduzida a uma delegacia da Polícia Civil (PCCE). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os agentes foram informados sobre a suspeita de que um veículo carregado de entorpecentes estava trafegando entre Canindé e Santa Quitéria. 

Os policiais interceptaram os dois automóveis, que viajavam em comboio e realizaram a apreensão e 113,5 kg de maconha. Todo o material estava em embalagens com castanhas de caju, em uma tentativa de despistar o policiamento.

Eles vão responder pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Os homens, sendo um de 42 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e o segundo de 39 anos, foram colocados à disposição da Justiça e as investigações sobre a ocorrência devem ser investigadas pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (88) 3628-0190, da Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria. O sigilo e o anonimato são garantidos.

