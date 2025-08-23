PM apreende 100 kg de maconha escondidos em pacotes de castanha de caju no Interior do CE
Suspeitos usaram a estratégia para tentar despistar os policiais, mas acabaram presos em flagrante
Dois homens foram presos, na madrugada deste sábado (23), transportando 100 kg de maconha embalados em sacos de castanha de caju, em Santa Quitéria, no Interior do Ceará. Durante a ocorrência, policiais militares do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário do Ceará (BPRE) identificaram o veículo suspeito e realizaram a abordagem.
A dupla foi conduzida a uma delegacia da Polícia Civil (PCCE). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os agentes foram informados sobre a suspeita de que um veículo carregado de entorpecentes estava trafegando entre Canindé e Santa Quitéria.
Os policiais interceptaram os dois automóveis, que viajavam em comboio e realizaram a apreensão e 113,5 kg de maconha. Todo o material estava em embalagens com castanhas de caju, em uma tentativa de despistar o policiamento.
Eles vão responder pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Os homens, sendo um de 42 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e o segundo de 39 anos, foram colocados à disposição da Justiça e as investigações sobre a ocorrência devem ser investigadas pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria.
Denúncias
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.
As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (88) 3628-0190, da Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria. O sigilo e o anonimato são garantidos.