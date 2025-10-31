Foram detidos dois homens, de 27 e 18 anos, e apreendido um adolescente, de 16 anos
Pessoas próximas à vítima relatam que ela sofria ameaças após terminar o relacionamento
Indivíduo atuava na mesma escola onde a vítima trabalha e sabia que ela transportaria a quantia em espécie
O crime ocorreu próximo à escola
O suspeito foi detido no bairro Jardim das Oliveiras
É a segunda vez em 10 dias que a casa sofre com ações criminosas
Cerca de 140 agentes de endemias percorrerão o bairro na segunda-feira (28)
Mesa de som, amplificadores e microfones já foram recuperados
Testemunhas afirmaram que faíscas de solda atingiram uma garrafa com gasolina