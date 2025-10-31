Diário do Nordeste
Imagem do momento em que trio bate caminhão furtado

Segurança

Trio bate caminhão furtado ao ser perseguido pela PM em Fortaleza; veja vídeo

Foram detidos dois homens, de 27 e 18 anos, e apreendido um adolescente, de 16 anos

Redação 23 de Agosto de 2025
Aparecida dos Santos Silva

Segurança

Bombeira civil é encontrada morta no Jardim das Oliveiras, e ex-namorado é preso por feminicídio

Pessoas próximas à vítima relatam que ela sofria ameaças após terminar o relacionamento

Flávia Marques 12 de Dezembro de 2024
Montagem mostra print de vídeo que flagrou assalto à diretora em Fortaleza, realizado em 6 de setembro, ao lado de imagem de suspeitos capturado em 12 de setembro pela Polícia Civil devido envolvimento no crime

Segurança

Funcionário de escola e outras três pessoas são presos suspeitos de roubar R$ 100 mil de diretora

Indivíduo atuava na mesma escola onde a vítima trabalha e sabia que ela transportaria a quantia em espécie

Redação 13 de Setembro de 2023
assalto Jardimd as Oliveiras

Segurança

Homem rouba R$ 100 mil de diretora de escola em Fortaleza; dinheiro seria para pagar funcionários

O crime ocorreu próximo à escola

Redação 07 de Setembro de 2023
Anabolizantes apreendidos

Segurança

Homem é preso com 300 anabolizantes enquanto se preparava para entregar ampolas em Fortaleza

O suspeito foi detido no bairro Jardim das Oliveiras

Redação 05 de Agosto de 2023
video

Segurança

Criminosos arrombam portão de casa e levam televisão em Fortaleza

É a segunda vez em 10 dias que a casa sofre com ações criminosas

Redação 22 de Junho de 2022
Ação

Ceará

Casos de arboviroses no Jardim das Oliveiras geram alerta e prefeitura faz ação para eliminar Aedes

Cerca de 140 agentes de endemias percorrerão o bairro na segunda-feira (28)

Redação 25 de Fevereiro de 2022
foto

Segurança

Homem é preso por furtar equipamentos de som de igreja no bairro Jardim das Oliveiras

Mesa de som, amplificadores e microfones já foram recuperados

Redação 05 de Março de 2021

Metro

Explosão em oficina de bicicleta deixa três pessoas feridas no Jardim das Oliveiras

Testemunhas afirmaram que faíscas de solda atingiram uma garrafa com gasolina

Redação 27 de Novembro de 2019